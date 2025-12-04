به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: برداشت ۱.۶ برابری نسبت به آب قابل برنامه‌ریزی از آبخوان‌های استان سبب شده که ۷۴ درصد محدوده‌های خراسان جنوبی از نظر وضعیت بهره‌برداری ممنوعه و ممنوعه بحرانی شوند.

سارانی افزود: ۱۴ محدوده مطالعاتی ممنوعه بحرانی، ۱۲ محدوده مطالعاتی ممنوعه، ۹ محدوده مطالعاتی آزاد (فاقد پتانسیل تخصیص) و ۳۵ محدوده مطالعاتی متولی است.

وی گفت: محدوده مطالعاتی آزاد استان در مناطق فاقد جمعیت است و فاقد پتانسیل آبی کیفی مناسب هستند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: فرونشست در ۱۷ محدوده مطالعاتی شامل ۹ شهرستان استان توسط سامان سازمان نقشه برداری کشور اعلام شده است.

سارانی افزود: ۹۰ درصد آبخوان سهل آباد نهبندان و۷۶ درصد آبخوان علی آباد سفیدابه نهبندان دارای فرونشست هستند.