پخش زنده
امروز: -
پس از بی نتیجه ماندن گفتوگوهای آمریکا و روسیه بر سر اوکراین، نشست وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ پس از این که مذاکرات استیو ویتکاف فرستاده دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه بدون نتیجه مشخص پایان یافت، نشست وزیران خارجه عضو ناتو درباره چگونگی پایان دادن به جنگ در اوکراین برگزار شد.
مارک روته دبیرکل سازمان نظامی ناتو در آغاز نشست وزیران خارجه عضو این ائتلاف در بروکسل گفت:" روسیه در همکاری نزدیک با چین، کره شمالی و ایران" است و هشدار داد که مسکو "برای نبردی درازمدت" آماده میشود.
یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان پیش از نشست امروز وزیران خارجه عضو ناتو گفت این کشور از گفتوگوها با هدف پایان دادن به جنگ استقبال میکند. وی افزود، اما هیچ تمایل جدی از طرف روسیه برای ورود به گفتوگوها دیده نمیشود.
مارگوس تساهکنا وزیر امور خارجه استونی نیز گفت اروپا باید تصمیم بگیرد که در این قاره چه اتفاقی خواهد افتاد و افزود: " پوتین نمیتواند درباره ما تصمیم بگیرد، آمریکا نمیتواند به جای ما تصمیم بگیرد".
بایبا براز وزیر خارجه لتونی هم هشدار داد:" روسیه در تلاش است تا ناتو را با روش "گفتوگوهای به اصطلاح صلح"، تجزیه کند.
الینا والتونن وزیر خارجه فنلاند هم با یادآوری هشدار پوتین مبنی بر اینکه "روسیه خواهان درگیری با اروپا نیست، اما برای جنگ آماده است"، گفت پوتین با این "لفاظی" برای "ترساندن ما" استفاده میکند.
ایوت کوپر، وزیر خارجه انگلیس هم در گفتوگو با خبرنگاران، از رئیس جمهور روسیه خواست تا به آنچه آشوب و خونریزی خوانده، پایان دهد.
مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که سهم عمده در ناتو دارد در نشست چهارشنبه وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو حضور نداشت.
گاردین نوشت، قطعا نبود روبیو موجب نگرانی دیگر اعضا به ویژه اروپائیان خواهد شد. به نوشته این روزنامه، وزیر خارجه آمریکا، معاونش "کریستوفر لاندائو را به نشست امروز اعزام کرده است در حالی که وی چند هفته پیش درباره چرایی ادامه پیمان ناتو تردیدهایی مطرح کرده بود.