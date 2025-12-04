با تلاش آتش نشانان،یک نوجوان معلول از آتش سوزی در روستای تپه‌سلام مشهد نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: آتش سوزی عصر دیروز در یک منزل ویلایی دو طبقه در روستای تپه‌سلام بخش رضویه رخ دادکه یک نوجوان ۱۶ ساله دارای معلولیت حرکتی در میان حریق گرفتار شده بود.

آتش‌پاد دوم حسن نجمی افزود: بلافاصله تیم‌های امداد و نجات تخصصی از دو ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند وضمن مهارآتش ، نوجوان معلول را نجات دادند.

سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد با اشاره به اینکه کانون حریق آشپزخانه این منزل بود خاطرنشان کرد: این حادثه اهمیت وجود طرح تخلیه اضطراری و آگاهی از راه‌های فرار را در خانه‌های دارای افراد با نیاز‌های ویژه دوچندان می‌کند.