درهمایش بزرگداشت روز جهانی خاک در بوکان بر نقش و مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی و خاک تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوکان در این همایش بر نقش و مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی و خاک تاکید کرد و گفت از ابتدای امسال تاکنون حدود ۱۰۰ کیلوگرم بذر بلوط معادل ۱۲ هزار بذر بین دوستداران محیط زیست و اهالی روستا‌ها توزیع شده و همچنین حدود ۷ هزار نهال صنوبر و ۴ هزار اصله نهال جنگلی پهن برگ و سوزنی برگ برای توسعه فضای سبز شهری و زراعت چوب توسط اداره منابع طبیعی شهرستان توزیع شده است.

خانم مستوره رحیمی آذر افزود: استفاده از روش‌های کشاورزی حفاظتی بر اساس مدیریت‌های کاهش شخم یا بی خاکورزی و سیستم‌های برداشت اصولی که باعث افزایش تولید زیست توده می‌شود، به ترمیم ذخایر کربن آلی خاک و بهبود کیفیت خاک منتج می‌شود.

وی به نقش فزاینده عملیات آبخیزداری در حفاظت از خاک اشاره کرد و اظهار داشت: اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری که با هدف حفاظت از سرمایه‌های اصلی حیات شامل آب، خاک و گیاه که معیشت مطلوب و پایدار را برای ساکنین ایجاد می‌کند در دستور کار است.

مدیر جهاد کشاورزی بوکان تأکید کرد: کشاورزان پیشرو و کارشناسان باید با تولید محتوا و معرفی فناوری‌های نوین، سایر بهره‌برداران را در مسیر حفاظت از خاک یاری کنند.

وی بیان کرد: تاکید این همایش بر مراقبت از خاک و تقویت بهره وری آن و همچنین مشارکت آحاد جامعه و فرهنگ سازی حفظ و حراست از خاک به عنوان عنصر حیاتی و منبع اصلی تامین غذا و پایداری اکوسیستم است.

وی افزود تشکیل هر متر مربع خاک به طور متوسط به ۸۰۰ سال زمان نیاز دارد و با توجه به شعار امسال روز جهانی خاک با عنوان "خاک‌های سالم، برای شهر‌های سالم"، حفاظت از این سرمایه ملی در شهرستان بوکان به عنوان قطب کشاورزی یک ضرورت حیاتی است.

همچنین در این همایش امام جمعه بوکان با اشاره به آیات قرآن کریم بر اهمیت خاک به عنوان مایه حیات تأکید کرد.

ماموستا ملا عباس احمدی گفت: خاک به عنوان یکی از منابع پایه نقشی بی بدیل را در پایداری زیست بشر در این کره خاکی ایفا می‌کند به طوریکه حفظ این سرمایه را لازمه پیشرفت پایدار هر جامعه است و اینک که این سرمایه ملی به امانت در اختیار ما قرار گرفته است و استفاده خردمندانه از آن وظیفه تک تک جامعه است.

این همایش با تأکید بر نقش همه دستگاه‌ها و شهروندان در تحقق این شعار به کار خود پایان داد.