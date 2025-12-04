به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ حجت الاسلام علی اکبر اجاق‌نژاد تولیت مسجد مقدس جمکران در این نشست با اشاره به دستاورد‌های حوزه زیارت پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: پس از انقلاب شاهد دو تحول بزرگ در امور زیارتی بوده‌ایم؛ تحول فرهنگی و معنوی و همچنین تحول عمرانی و زیرساختی که زمینه توسعه و گسترش خدمات به زائران را فراهم کرده است.

وی با تأکید بر نقش آستان‌های مقدس در همبستگی اجتماعی و دینی افزود: حفظ و تحکیم وحدت در کشور از وظایف ذاتی اعتاب مقدسه است و این مجموعه‌ها می‌توانند در انسجام ملی و اجتماعی نقش‌آفرینی جدی داشته باشند.

اجاق‌نژاد همچنین به نقش پررنگ مساجد و مکان‌های مذهبی در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در جنگ تحمیلی، مساجد و بقاع متبرکه مرکز پشتیبانی معنوی رزمندگان و مردم ایران بودند و امروز نیز باید این جایگاه تقویت و تثبیت شود.

وی در ادامه از سند توسعه مهدویت به‌عنوان یکی از سند‌های مهم برنامه‌ریزی در حوزه اعتاب و بقاع یاد کرد و اظهار داشت: مهدویت بزرگ‌ترین شاخص امید و انتظار در جامعه اسلامی است و تقویت آن باید محور فعالیت‌های فرهنگی قرار گیرد.