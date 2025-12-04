به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ساعت هشت صبح امروز با وجود باد و باران شب گذشته با میانگین ۱۱۲ AQI در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان‌های احمدآباد و زینبیه با عدد ۱۶۵، خیابان پروین اعتصامی ۱۵۷ و کردآباد ۱۶۶ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه ۲۵ آبان با عدد ۱۲۱، بزرگراه خرازی ۱۳۵، خیابان فرشادی ۱۰۶، فیض ۱۲۷ و بولوار کاوه ۱۱۲ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

همچنین ایستگاه پارک زمزم ۷۳، رودکی ۶۷، رهنان ۸۶، سپاهان‌شهر ۹۰، میرزا طاهر ۵۲، ولدان ۸۰ و هزار جریب ۹۴ AQI در وضعیت قابل قبول است.

امروز نیز ایستگاه خمینی شهر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و قهجاورستان بنفش و بسیار ناسالم است.

اداره کل هواشناسی اصفهان نیز با صدور هشدار سطح زرد اعلام کردکه از روز شنبه تا سه‌شنبه (۱۵ تا ۱۸ آذرماه) به علت پایداری جو و رکود نسبی، غلظت آلاینده‌ها روند افزایشی خواهد داشت.

بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی اصفهان، کاهش کیفیت هوا طی هفته آینده در مناطق مرکزی استان اصفهان، شاهین شهر و میمه، فرودگاه اصفهان، کبوتر آباد، لنجان (زرین شهر)، مبارکه، نجف آباد، اصفهان و برخوار (دولت آباد) ادامه دارد.

هواشناسی اصفهان نسبت به افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا هشدار داده و افزوده است که شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس و در صورت مهار نشدن منابع آلاینده ثابت و متحرک در مناطق پرتردد و صنعتی در حد ناسالم برای همه گروه‌ها (وضعیت قرمز) افزایش خواهد یافت.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.