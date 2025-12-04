پخش زنده
در هفته دوازدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور، تیم خیبر خرمآباد امروز از ساعت ۱۵ و ۱۵ دقیقه میزبان تیم شمس آذر قزوین است.
خیبر با هدایت سید مهدی رحمتی به دنبال کسب سه امتیاز خانگی و حضور در جمع تیمهای تکرقمی جدول است، در حالی که شمس آذر با هدایت وحید رضایی برای فرار از انتهای جدول به امتیاز این دیدار چشم دوخته است.
نمایندهی لرستان با ۱۵ امتیاز در ردهی هفتم و حریف این تیم با ۹ امتیاز در جایگاه پانزدهم جدول قرار دارد.