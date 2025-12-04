به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست شبکه دامپزشکی گفت: ویروس تب برفکی به سرما و رطوبت علاقه‌مند است و در این شرایط می‌تواند به سرعت گسترش یابد و با توجه به کاهش شدید دما احتمال می‌رود تا شرایط مساعدتری برای فعالیت این ویروس به وجود بیاید.

علیپور با بیان اینکه ویروس تب برفکی به دلیل قابلیت بالای انتقال مکانیکی، به راحتی از طریق خودرو‌های حمل دام، شیر و خوراک دام منتقل می‌شود، افزود: به لحاظ علمی احتمال انتقال این ویروس از طریق هوا، در صورتی که شرایط و رطوبت مناسب فراهم باشد امکان پذیر است.

وی گفت: تاکنون هیچ موردی از این بیماری در شهرستان درمیان ثبت نشده است، اما با توجه به موقعیت جغرافیایی این شهرستان که به عنوان یکی از شهرستان‌های مرزی محسوب می‌شود، نگرانی‌هایی در این زمینه وجود دارد به همین دلیل دامداران حتماً رعایت مسائل بهداشتی همچون قرنطینه بهداشتی و واکسیناسیون تب برفکی را در اولویت خود قرار دهند.

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان درمیان با تأکید بر اینکه یکی از اقدامات اساسی برای جلوگیری از گسترش بیماری تب برفکی، واکسیناسیون دام‌هاست، افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۹۳ هزار رأس دام سبک معادل ۸۵ درصد جمعیت تحت پوشش، و همچنین ۱۱۲۰ رأس دام سنگین معادل ۱۰۸ درصد جمعیت تحت پوشش واکسینه شده‌اند.

علیپور گفت: گرچه در حوزه واکسیناسیون دام سبک استقبال کمتری از سوی دامداران مشاهده شده است، اما همواره تأکید می‌شود که عدم واکسیناسیون تب برفکی می‌تواند عواقب وخیمی به دنبال داشته باشد، به خصوص با کاهش دما و رطوبت بیشتر که شرایط مطلوب برای گسترش بیماری فراهم می‌شود، در صورت شیوع این بیماری، قطعاً تلفات دام بالایی در شهرستان مشاهده خواهد شد.