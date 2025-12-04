به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، در آستانه سالروز وفات حضرت ام‌البنین(سلام‌الله‌علیها)، طی آیینی با حضور مسئولان استانی و کشوری، از جمعی از مادران شهید شهرستان رامسر تجلیل شد.

سعید کهنسال مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران در حاشیه این مراسم با بیان اینکه این آیین‌های تجلیل همزمان در سراسر استان برگزار می‌شود، گفت: پدران و مادران شهدا، فرزندان خود را برای دفاع از میهن به جبهه‌ها فرستادند و امروز قدردانی از بازماندگان آنان یک وظیفه همگانی است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ حرمت و شأن خانواده‌های شهدا، افزود: باید بتوانیم روایت‌گری و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه گسترش دهیم.

مدیرکل بنیاد شهید مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به آمار ایثارگران استان اشاره کرد و گفت: در مازندران ۳۴ هزار جانباز، ۶ هزار همسر شهید، ۶ هزار فرزند شهید و ۲۴۰۰ آزاده وجود دارد که با احتساب منسوبین، جامعه هدف ایثارگری استان به ۲۶۰ هزار نفر می‌رسد.

کهنسال با بیان اینکه متأسفانه ما در حال از دست دادن حضور با برکت و پر معنویت مادران شهدا هستیم، افزود: در حال حاضر تنها حدود ۱۱ درصد از پدران و مادران شهدای استان در قید حیات هستند.

وی این خانواده‌ها را گنجینه‌های ناتمام خواند و گفت: وجود نازنین و دعاهای این عزیزان است که می‌تواند شرایطی ایجاد کند تا ما در امنیت زندگی کنیم.