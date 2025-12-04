به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیر ستاد دیه منطقه کاشان گفت: طیبه شریف زاده بانوی کارآفرین طراحی دوخت که با درآمدزایی از طریق فروش جزوه‌ها و فیلم‌های آموزشی خود کسب در آمد می‌کند امسال، در چند مرحله ۱۰ زندانی جرائم غیرعمد را از زندان آزاد کرده است.

علی راحمی با بیان اینکه این دانشجوی فارغ التحصیل دانشکده ملی مهارت دختران کاشان فدک در حال حاضر جزو حوزه خیران زندان است، افزود: این بانوی خیر و نیکوکار کارآفرین بخشی از درآمد خود را برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در طول سال اختصاص داده است.