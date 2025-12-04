به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، لطفی گفت: براساس الگوی نقشه‌های هواشناسی، با ادامه ناپایداری‌ها در جو استان تا عصر امروز گاهی وزش تندباد و در برخی نقاط رگبار باران (در ارتفاعات شمال شرق بارش خفیف برف) دور از انتظار نیست.

وی گفت: همچنین با ادامه ناپایداری‌ها در جو استان تا شنبه افزایش متناوب ابر پیش بینی می‌شود.



کارشناس هواشناس خراسان جنوبی درخصوص تغییرات دمای هوا هم گفت: امروز و فردا کاهش دما در استان محسوس خواهد بود و سبب وقوع یخبندان بویژه در نقاط سردسیر خواهد شد.

لطفی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته سربیشه با ۲ درجه سلسیوس سردترین و دهسلم با ۲۷ درجه سلسیوس گرم‌ترین نقاط استان بودند و نوسانات دمایی برای مرکز استان هم در این مدت ۸ و ۲۱ بوده است.