کارشناس هواشناس خراسان جنوبی گفت: احتمال بارش رگبار پراکنده تا عصر امروز در برخی نقاط استان محتمل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، لطفی گفت: براساس الگوی نقشههای هواشناسی، با ادامه ناپایداریها در جو استان تا عصر امروز گاهی وزش تندباد و در برخی نقاط رگبار باران (در ارتفاعات شمال شرق بارش خفیف برف) دور از انتظار نیست.
وی گفت: همچنین با ادامه ناپایداریها در جو استان تا شنبه افزایش متناوب ابر پیش بینی میشود.
کارشناس هواشناس خراسان جنوبی درخصوص تغییرات دمای هوا هم گفت: امروز و فردا کاهش دما در استان محسوس خواهد بود و سبب وقوع یخبندان بویژه در نقاط سردسیر خواهد شد.
لطفی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته سربیشه با ۲ درجه سلسیوس سردترین و دهسلم با ۲۷ درجه سلسیوس گرمترین نقاط استان بودند و نوسانات دمایی برای مرکز استان هم در این مدت ۸ و ۲۱ بوده است.