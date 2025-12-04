پخش زنده
امروز: -
با مشارکت معدن طلای آقدره ۳۰ کیلومتر راه روستایی و ۲۱ کیلومتر راه اصلی در شهرستان تکاب بهسازی و آسفالت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با مساعدت نماینده مردم شهرستانهای تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی اعتبار آسفالت و روکش محورهای روستایی و مسیرهای مواصلاتی اصلی شهرستان تأمین و بهسازی و آسفالت راهها محقق شد.
رییس راهداری و حمل و نقل جادهای تکاب گفت: با مساعدت حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستانهای تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی تفاهم نامهای با معدن طلای آقدره منعقد و ۶۰ کیلومتر راه روستایی و ۲۱ کیلومتر راه اصلی در این شهرستان بهسازی و آسفالت شد.
برهانی افزود: بمنظور ایمن سازی مسیر سه راهی پهلوان تا ورودی شهر تکاب با مساعدت نماینده مردم شهرستانهای تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی این مسیر بطول ۴ کیلومتر نیوجرسی گذاری شده و ایمنی رفت و آمد در آن تأمین شد.
مردم شهرستانهای تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی گفت: با آسفالت ۳۰ کیلومتری راههای روستایی ۱۲ روستا در این شهرستان از راه آسفالته مناسب بهرهمند شدند.
حجت الاسلام میرزایی گفت: برای آسفالت ۳۰ کیلومتری ۱۲ روستای تکاب ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
وی گفت: ۲۱ کیلومتر از راههای اصلی شهرستان نیز با صرف اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان روکش و آسفالت شده است.
محمد نیکنام فرماندار تکاب گفت:با توجه به فرسودگی زیرساختهای راههای روستایی و راههای اصلی این شهرستان، خوشبختانه در ۲۵ روستای تکاب طرح هادی انجام و راه دسترسی این روستاها بهسازی و آسفالت شد.
نیکنام افزود: ورودیهای شهرستان از سه طرف وضعیت مناسبی نداشتند که ساماندهی و آسفالت آنها آغاز شده و میدان سه راهی پهلوان ساماندهی و آسفالت شد و ورودیهای دیگر نیز ساماندهی خواهند شد.