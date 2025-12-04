مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اردبیل گفت: رسیدن به شهر سالم و داشتن شهری که همه زیستمندان بتوانند در آن زندگی سالم داشته باشند، مستلزم داشتن خاک سالم است و محیط‌زیست سالم از دلِ خاک سالم شکل می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل برای ارزش گذاشتن به اهمیت خاک و پیشگیری از نابودی آن، ۵ دسامبر روز جهانی خاک نامگذاری شده.عنصری بی بدیل که نقش حیاتی در کشاورزی و تولید غذا برای انسان دارد.در آستانه این روز جهانی، مراسمی در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

کیومرث سفیدی در مراسم روز جهانی خاک با اشاره به شعار امسال «خاک سالم برای شهر‌های سالم» اظهار کرد: سلامت خاک به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه در پایداری اکوسیستم‌ها نقش بنیادی در سلامت زیست‌بوم‌ها و امنیت غذایی دارد و حفاظت از آن برابر با حفاظت از حیات و زیست مردم است.

وی با بیان اینکه سلامت اکوسیستم‌ها در گرو سلامت همه اجزای تشکیل‌دهنده آن، ازجمله خاک است، افزود: اکوسیستم زمانی سالم محسوب می‌شود که تمام عناصر آن، مانند گیاهان، جانوران، هوا، آب و خاک، به‌صورت هماهنگ و طبیعی فعالیت کنند. در این میان، خاک از منظر بوم‌شناسی و حفاظت طبیعت، بستر اصلی حیات و عامل حفظ امنیت زیستی و پایداری بوم‌سازگان‌ها است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اردبیل با تأکید بر نقش خاک در پدیده‌های جهانی همچون ذخیره و تثبیت کربن گفت: در جنگل‌ها و مراتع، زمانی فرآیند جذب و تکثیر کربن به شکل مطلوب انجام می‌شود که خاک آن اکوسیستم سالم باشد. خاک سالم توان حمایت از سایر اجزای بوم‌سازگان و ایفای نقش مؤثر در کاهش اثرات تغییرات اقلیمی را دارد.

سفیدی با هشدار نسبت به آلودگی‌های روبه‌افزایش خاک در منطقه ادامه داد: در استان اردبیل، به‌ویژه در مناطق شمالی و دشت مغان، دو تهدید جدی سلامت خاک را با خود روبه‌رو کرده‌ایم؛ نخست، استفاده از کشت‌های زیر نایلونی در کشاورزی که پس از برداشت محصول پلاستیک‌های مزرعه جمع‌آوری نمی‌شود و موجب آلودگی خاک با میکروپلاستیک‌ها شده است؛ دوم، مصرف بی‌رویه سموم و کود‌های شیمیایی خارج از استاندارد که باعث آلودگی منابع خاک و آب، کاهش کیفیت محصولات کشاورزی و تهدید سلامت عمومی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: خاک سالم نه‌تنها پایه و اساس سلامت بوم‌سازگان‌ها است، بلکه عامل اصلی در تأمین امنیت غذایی، حفظ تنوع زیستی و مقابله با تغییرات اقلیمی محسوب می‌شود. امروزه بی‌توجهی به سلامت خاک می‌تواند فرسایش، شوری و آلودگی آن را به‌دنبال داشته باشد و این موضوع در نهایت کیفیت زندگی در شهر‌ها و روستا‌ها را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد.

۱۴ آذر ماه روز جهانی خاک فرصتی برای تأکید بر نقش حیاتی خاک در امنیت غذایی، حفظ تنوع زیستی و تغییرات اقلیمی است.