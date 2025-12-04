عیسی بزرگزاده:
هدر رفت واقعی آب ایران ۱۵ درصد است
سخنگوی صنعت آب گفت: میزان واقعی نشت فیزیکی آب در کشور ۱۵ درصد و در تهران حدود ۱۰ درصد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
به نقل از وزارت نیرو (پاون)، عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب در حاشیه بیستویکمین نمایشگاه بینالمللی صنعت آب با اشاره به یک اشتباه مهلک در پیامرسانی به مردم درباره وضعیت آب کشور، تصریح کرد: دو مفهوم آب بدون درآمد و هدررفت فیزیکی آب نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.
وی افزود: آب بدون درآمد شامل سه بخش است؛ بخشی از آن هدررفت فیزیکی، بخشی برداشتهای غیرمجاز پیش از کنتور که معمولاً برای نیازهای شرب یا بهداشت مصرف میشود و بخشی نیز معافیتهای قانونی تحویل آب به مراکز فرهنگی است.
به گفته وی، اگر این دو بخش دیگر جدا شوند، میزان واقعی هدررفت فیزیکی آب در کشور حدود ۱۵ درصد است؛ هرچند این رقم در برخی شهرها بالاتر یا پایینتر است.
سخنگوی صنعت آب بیان کرد: در تهران میزان هدررفت فیزیکی آب حدود ۱۰ درصد است. در بافتهای قدیمی که عمر شبکه لولهکشی به ۶۰ تا ۷۰ سال میرسد، نشت آب بیشتر است و در مناطق نوساز، این عدد بهمراتب کمتر است.