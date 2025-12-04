پخش زنده
امروز: -
نماینده رهبر انقلاب در شورای دفاع کشور در پیامی به برخی کشورهای منطقه در مورد ادعاهای غیر سازنده در خصوص جزایر ایرانی و میدان آرش هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن کامل پیام دریابان شمخانی بدین شرح است:
ادعاهای شورای همکاری درباره جزایر ایرانی و میدان آرش در میانه شرارت آمریکا و رژیم صهیونیستی غیرسازنده است.
ایران در جنگ ۱۲روزه با وجود برخی حمایت ها از تجاوز،خویشتنداری کرد.
اقتدار ایران در خلیج فارس نباید بدخوانی شود؛نقش همسایگان امنیتآفرینی است نه بازی با خطوط قرمز ملت ایران.