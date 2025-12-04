پخش زنده
مدیرکل غرب آسیا سازمان توسعه تجارت گفت: صادرات غیرنفتی ایران کشورهای غرب آسیا همچنان رو به رشد است و برنامههای توسعه تجارت با امارات، ترکیه و عمان در حال اجراست.
مدیرکل غرب آسیا سازمان توسعه تجارت در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما گفت: کشورهای غرب آسیا مهمترین اولویتهای تجاری ایران هستند و بیشترین حجم تجارت با امارات متحده عربی، ترکیه و عراق انجام میشود.
ربیهاوی ادامه داد: در ۸ ماهه سال جاری، صادرات به امارات حدود ۵ درصد، به ترکیه ۱۱ درصد و به عمان ۲۴ درصد رشد داشته است. سایر کشورها نیز رشد قابل توجهی را تجربه کردند. تنها صادرات به عراق کاهش داشته که عمدتاً به دلیل کاهش صادرات گاز بوده است.
مدیرکل غرب آسیا سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: اگر صادرات گاز را از محاسبات حذف کنیم، صادرات کالاهای غیرنفتی به عراق تنها حدود ۲ درصد کاهش یافته که نشانه ادامه تجارت ایران با این کشور است.
ربیهاوی درباره برنامههای آتی گفت: برای افزایش حجم تجارت با کشورهای غرب آسیا، کمیتههای مشترک صنعتی برگزار شده و برنامههای متعددی برای حضور شرکتهای ایرانی در نمایشگاهها پیشبینی شده است. رویکرد اصلی ما تقویت صادرات است و امیدواریم در پایان سال ۱۴۰۴ رکورد صادرات به کشورهای غرب آسیا شکسته شود.