به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در رویداد بین‌المللی، دوازدهمین همایش کسب‌وکار پستی اتحادیه پستی آسیا-اقیانوسیه (APPU)، دو پروژه نوآورانه «دستیار پستی من» و «پست عشایری» توسط پست ایران معرفی و ارائه شد که با استقبال مدیران و کارشناسان حوزه پست از کشور‌های عضو روبه‌رو شد.

در بخش رقابت نوآوری APPU، مجریان پستی کشور‌های عضو که در زمینه تحولات فناورانه و بهبود عملیات، محصولات و خدمات نوآورانه اقدام کرده بودند، مورد ارزیابی قرار گرفتند. شرکت ملی پست، پروژه «پست عشایری» را به‌عنوان تجربه موفق ملی و راهکار نوآورانه برای ارائه خدمات پستی به جامعه سیار عشایر معرفی کرد.

«پست عشایری» با طراحی «کدپستی پویا» و ایجاد امکان ارائه خدمات پستی در محل استقرار فصلی عشایر، گامی مهم در عدالت ارتباطی، هویت‌بخشی مکانی، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی عشایر و توسعه فروش محصولات آنان در بستر اقتصاد دیجیتال برداشته است. این پروژه با هدف رفع محرومیت‌های ارتباطی و ایجاد حلقه اتصال جامعه عشایری به خدمات دولتی، مالی، تجاری و لجستیکی مورد توجه ارزیابان قرار گرفت و موفق به کسب تقدیرنامه نوآوری شد.

لوح تقدیر و جایزه نوآوری APPU توسط «وینایا پراکاش سینگ» مدیرکل اتحادیه پستی آسیا-اقیانوسیه، به محمد احمدی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست ایران، اهدا شد.

همچنین پروژه «دستیار پستی من» نیز به‌عنوان راهکاری هوشمند در تسهیل دسترسی مردم به خدمات پستی و اداری، با تمرکز بر یکپارچه‌سازی کانال‌های ارائه خدمت و کاهش مراجعات حضوری، ارائه و مورد توجه نمایندگان کشور‌های شرکت‌کننده قرار گرفت.

دوازدهمین همایش کسب‌وکار پستی اتحادیه پستی آسیا-اقیانوسیه با حضور نمایندگان بیش از ۴۰ کشور عضو، شرکت‌های پستی، فعالان لجستیک و بازیگران اقتصاد دیجیتال از سراسر جهان، در بانکوک در حال برگزاری است.