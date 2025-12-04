نگاهی به برنامه های رادیو و تلویزیون در خبرهای رسانه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این مستند درباره زندگی و جایگاه فقهی، علمی و فرهنگی آیت الله العظمی علی کریمی جهرمی از مدرسان طراز اول حوزه است.

نسخه صوتی برنامه «درنگ» شبکه نسیم یکشنبه تا سه‌شنبه هر هفته ساعت ۲۱ از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

این برنامه به مسائل روز سیاسی و اجتماعی ایران و جهان در قالب طنز می‌پردازد.

شبکه مستند زندگی در طبیعت را جمعه‌ها ساعت ۲۳ پخش می‌کند

چگونگی تعامل انسان با طبیعت اطرافش موضوع این مستند است.

گمشده در فضا چهارشنبه‌ها و پنج شنبه‌ها با کیفیت فور کی ساعت ۲۱ از شبکه فراتر پخش می‌شود.

این مجموعه، ماجرا‌های خانواده‌ای از پیشتازان فضاست که سفینهٔ آنها از مدار خارج شده است.