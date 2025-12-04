

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، چهل‌وهشتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور جودو بزرگسالان ایران، صبح امروز (پنجشنبه ۱۳ آذر) در سالن شهید بهشتی مشهد آغاز شد.

در این دوره از رقابت‌ها ۳۳ تیم از ۳۱ استان کشور حضور یافته‌اند و طی دو روز در اوزان مختلف با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

این مسابقات که یکی از مهم‌ترین رویداد‌های سالانه تقویم جودوی کشور محسوب می‌شود، فرصت مناسبی برای شناسایی استعداد‌ها و انتخاب نفرات برتر جهت حضور در اردو‌های تیم ملی به شمار می‌رود.

رشاد ممدوف سرمربی تیم ملی و اعضای کادر فنی تیم ملی نیز در سالن مسابقات حضور دارند تا عملکرد ورزشکاران را از نزدیک ارزیابی کرده و برترین‌ها را برای حضور در اردو‌های تیم‌های ملی انتخاب کنند.