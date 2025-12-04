در اجرای ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، شارژحساب سرپرستان خانوار دارای مادر باردار و فرزند شیرخوار کمتر از دو سال آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حساب مشمولان مرحله اول طرح یسنا شامل سرپرستان خانوار سه دهک اول درآمدی دارای مادر باردار و نوزاد کمتر از دو سال است.

فهرست اقلام مجاز برای خرید خانوار مشمول شامل پوشک و بسته غذایی رایگان مشتمل‌بر لبنیات، پروتئین، چربی، انوع حبوبات، میوه و سبزی است و خانوار‌های مشمول می‌توانند برای خرید به فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی مراجعه کنند.

بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبلغ شارژ برای خانوار مشمول سه دهک اول درآمدی حدود ۷۰۰ هزار تومان است.

برای خانوار‌های مشمول طرح یسنا پیامک اطلاع‌رسانی ارسال می‌شود، اما سرپرستان خانوار می‌توانند از طریق نرم افزار «شما» (شبکه ملی اعتبار) یا از طریق نرم افزار «بله»، میزان اعتبار شارژ شده برای طرح‌های کالابرگ الکترونیکی، یسنا و رفع سوءتغذیه را استعلام کنند.

در چهلمین قسمت بسته اصفهان جوان، تخصیص زمین جوانی جمعیت به متقاضیان مشمول شهرستان خمینی شهر را پیگیری کردیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: فرایند تأمین زمین در شهرستان خمینی شهر امکان پذیر نیست.

حمیدرضا فلاح چم آسمانی افزودشهرک زمینی منفصل به وسعت حدود ۲۶۰ هکتار در غرب شاهین شهر الحاق شده و درحال فرایند طرح تفکیکی و تصویب در کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی و معماری آن هستیم.

وی اضافه کرد: به مشمولان زمین جوانی جمعیت شهرستان خمینی شهر در صورت تمایل و مشمولان شاهین شهر و برخوار می‌توانیم این زمین را تخصیص دهیم.

به گفته رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی، تاکنون فقط ۵۰ درصد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرایی شده است.

امیرحسین بانکی پور افزود: بانک ملی استان اصفهان همکاری خوبی دارند و صف تسهیلات هم به بانک مرکزی برمی گردد، تخصیص زمین از گذشته عقب افتادگی داریم ولی خبر‌های خوبی در راه است، از دانشگاه‌های علوم پزشکی و اصفهان هم رضایت داریم.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان گفت: اصفهان در زمینه اعطای تسهیلات رتبه اول کشور را داشته و ۹۰ درصد تسهیلات پرداخت شده است؛ همچنین قرعه‌کشی برای اعطای زمین به حدود پنج هزار نفر از واجدان شرایط نیز تا دهه فجر امسال انجام می‌شود.

مریم فاتحی‌زاده افزود: عملکرد استان اصفهان دربخش‌های بهداشت، درمان، ناباروری، تسهیلات، اقدامات حاکمیتی و نظارتی مطلوب بوده، اما در حوزه فرهنگی و هنری عملکرد قابل‌قبولی وجود نداشته و دستگاه‌های متولی فعالیت تخصصی در این زمینه انجام نداده‌اند.