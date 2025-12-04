پخش زنده
فرمانده کل سپاه انقلاب اسلامی در پیامی همزمان با شروع مرحله نهایی رزمایش سهند ۲۰۲۵ تاکید کرد: سپاه آماده است تا همه تجارب خود را بدون هرگونه محدودیتی در اختیار کشورهای عضو این سازمان قرار دهد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سرلشکر پاکپور صبح امروز و همزمان با آغاز مرحه نهایی رزمایش سهند ۲۰۲۵ در پیامی ویدیویی به خطاب به یگانهای حاضر در رزمایش گفت: حضور گسترده رؤسای هیئتهای عالی فرماندهان و افسران نظامی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در این رزمایش نشان تعامل هم افزایی و اراده مشترک برای مقابله با تروریسم است.
سرلشکر پاکپور در ادامه تاکید کرد: سپاه آماده است تا همه تجارب خود را بدون هرگونه محدودیتی در اختیار کشورهای عضو این سازمان قرار دهد.