نماینده ولیفقیه در استان یزد: باید با روشهای نو و جذاب، فطرت الهی و عشق به خدا را در دل نسل جدید زنده کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیتالله محمدرضا ناصری در دیدار معاون وزیر و رئیس سازمان استعدادهای درخشان، ضمن آرزوی توفیق برای مسئولان آموزشی کشور در مسیر دشوار آموزش و تربیت، بر ضرورت توجه به «هدف زندگی» در نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.
وی با بیان اینکه دنیا به دنبال سبک زندگی و منافع مادی است، افزود: آنچه امروز بیش از هر چیز مورد غفلت قرار گرفته، هدف واقعی زندگی انسان است؛ هدفی که باید در فرآیند آموزش و پرورش و تربیت نسل جدید احیا شود.
امام جمعه یزد با اشاره به تفاوت استعدادها و ظرفیتهای افراد خاطرنشان کرد: در مسیر رسیدن به هدف الهی، همه ما در قبال بندگان خدا مسئول هستیم و باید در حد توان به یکدیگر کمک کنیم. در این مسیر هر اقدامی که رضایت الهی در آن باشد ارزشمند است و باید از کارهایی که موجب نارضایتی خدا میشود، پرهیز کرد.
آیت الله ناصری یکی از وظایف مهم آموزش و پرورش را بیان هدف زندگی برای دانشآموزان دانست و تصریح کرد: دشمنان تلاش میکنند هویت الهی را از نسل جوان بگیرند و جای آن را با هویتهای جعلی و مادی پر کنند. آنان عشق به خدا و خداشناسی که رکن اساسی هویت انسان است، از جوانان سلب میکنند تا خود هویتسازی نمایند.
نماینده ولی فقیه در استان در پایان تأکید کرد: یکی از مهمترین رسالتهای آموزش و پرورش این است که نسل نوجوان و جوان را با فطرت الهی و هویت خدایی خویش آشنا کند. باید با شیوههای جذاب و مؤثر، بچهها را با خداوند مانوس و رفیق کرد؛ این امر سنگبنای تربیت صحیح است.