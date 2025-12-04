پخش زنده
با مشارکت معدن طلای آقدره، ۳۰ کیلومتر راه روستایی و ۲۱ کیلومتر راه اصلی در تکاب بهسازی و آسفالت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ رییس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای تکاب گفت: با مساعدت نماینده مردم شهرستانهای تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی تفاهم نامهای با معدن طلای آقدره منعقد و ۳۰ کیلومتر راه روستایی و ۲۱ کیلومتر راه اصلی در این شهرستان بهسازی و آسفالت شد.
برهانی افزود: همچنین برای ایمنی رفت و آمد، مسیر سه راهی پهلوان تا ورودی شهر تکاب بطول ۴ کیلومتر نیوجرسی گذاری شد.
مردم شهرستانهای تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی گفت: برای آسفالت راههای ۱۲ روستای این شهرستان ۲۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
فرماندار تکاب هم از اجرای طرح هادی در ۲۵ روستای این شهرستان خبر داد و گفت: راه دسترسی این روستاها هم بهسازی و آسفالت شده است.
نیکنام افزود: ساماندهی ورودیهای شهرستان هم از سه طرف آغاز و میدان سه راهی پهلوان آسفالت شد.