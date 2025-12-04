به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت کشورش هیچ برنامه ای برای بازگشت به گروه هشت ندارد.

رئیس‌جمهور روسیه تاکید کرد کشورش هر طور شده بر دونباس دونتسک و لوهانسک و نووروسیا مناطق شرق و جنوب شرق اوکراین به طور کامل مسلط خواهد شد.

ولادیمیر پوتین امروز در مصاحبه با رسانه هندی ایندیا تودی در آستانه سفر به این کشور افزود روسیه تلاش کرد روابط میان جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک با اوکراین را برقرار کند، اما کی‌یف آنها را به رسمیت نشناخت و این جمهوری‌ها نمی‌خواستند بخشی از اوکراین باقی بمانند، چیزی که در همه‌پرسی خود اعلام کردند.

پوتین در بخش دیگری از این مصاحبه تاکید کرد که «روسیه هیچ برنامه‌ای برای بازگشت به گروه هشت ندارد . سهم کشور‌های گروه هفت از اقتصاد جهانی سال به سال در حال کاهش است که واقعیتی آشکار است.