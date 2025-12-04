معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: در برنامه میان‌مدت، تأمین مسکن استیجاری بر پایه بهره‌گیری از اراضی شهری باکیفیت و مشارکت فعال بخش خصوصی و نهاد‌های عمومی دنبال می‌شود تا پاسخ‌گویی به نیاز کم‌درآمد‌ها و زوج‌های جوان هدفمندتر شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: رویکرد جدید دولت در حوزه مسکن استیجاری، تمرکز بر اراضی برخوردار و مناسب شهری است.

حبیب‌الله طاهرخانی گفت: در فاز کوتاه‌مدت، تأمین واحدهای استیجاری برای زوج‌های جوان با استفاده از املاک موجود وزارت راه آغاز شده است.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: در برنامه میان‌مدت، ساخت واحدهای جدید با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی در زمین‌های باکیفیت دنبال می‌شود.

حبیب‌الله طاهرخانی تاکید کرد: سیاست‌های ملکی گذشته نتوانسته نیاز واقعی دهک‌های کم‌درآمد را پاسخ دهد.

به گفته معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بسیاری از متقاضیان کم‌درآمد به دلیل ناتوانی در تأمین سهم آورده از طرح‌های ملکی خارج می‌شوند.

حبیب‌الله طاهرخانی تصریح کرد: استیجار عمومی پاسخی عملی برای حمایت از این گروه‌ها و ایجاد سکونت پایدار است.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تأثیرپذیری مسکن از اقتصاد کلان، واگذاری کامل این حوزه به بازار را غیرممکن دانست.

حبیب‌الله طاهرخانی گفت: کاهش سفته‌بازی در بازار مسکن فرصتی برای تقویت مسکن استیجاری ایجاد کرده است.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: برخی سازندگان نیز برای مشارکت در اجرای این برنامه اعلام آمادگی کرده‌اند.

حبیب‌الله طاهرخانی تأکید کرد: سیاست‌گذاری مسکن باید ترکیبی از راهکارهای ملی و برنامه‌های محلی متناسب با شرایط هر منطقه باشد.