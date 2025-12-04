پخش زنده
۸۹ قطعه سهره طلایی از یک متخلف که اقدام به زندهگیری و قاچاق پرنده در مریوان میکرد، کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، به گفته رئیس اداره محیط زیست مریوان، این پرندهها از یک واحد فروش پرندگان شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی و همکاری نیروی انتظامی و در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی خواهند شد.
وی یادآور شد: طبق ماده ۱۰ قانون شکار و صید، حمل، نگهداری، عرضه و فروش جانوران وحشی بدون مجوز قانونی، جرم محسوب میشود.
رئیس اداره محیط زیست مریوان از شهروندان خواست هرگونه تخلف زیستمحیطی را از طریق تماس با شماره ۱۵۴۰ گزارش دهند.