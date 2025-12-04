مادران و همسران شهدا ، در امتداد راه حضرت امالبنین
مادران و همسران شهدا تجلی صبر و رضا در امتداد راه حضرتامالبنین (س) هستند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،همزمان با مراسم گرامیداشت سالروز وفات حضرتامالبنین (س)، آیین تجلیل از مادران و همسران شهدا در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) برگزار شد.
حسینعلی امیری در این مراسم تجلیل از مادران و همسران شهدا را کمترین وظیفه اسلامی، انسانی و اخلاقی مسئولان دانست و حضور در آیینهای معنوی را فرصتی ارزشمند برای بازگشت انسان به خویشتن، رهایی از روزمرگیها و تقویت روحیه ایثار و معنویت عنوان کرد.
وی گفت: انتخاب ایام وفات حضرتامالبنین (سلاماللهعلیها) برای این تکریم انتخابی شایسته است چرا که این بانوی بزرگوار واژههای صبر، ایثار، گذشت و بصیرت را معنایی عینی و واقعی بخشیده بود چنانکه به الگویی بیبدیل در تاریخ اسلام تبدیل شد.
نماینده عالی دولت در استان مادران و همسران شهدا را ادامه دهنده راه این بانوی بزرگ دانست که با صبر و رضا در برابر تقدیر الهی به مقامی دستیافتهاند که بسیاری از عارفان بزرگ در طول عمر به دنبال آن بودهاند.
امیری با اشاره به جایگاه والای شهدا آنان را از شریفترین و برجستهترین افراد در میان دوستان و همسالان و مردم شهر و منطقه خود دانست که پیش از آنکه جسمشان به شهادت برسد، در ایمان و معنویت شهید بودند و آنگاه که ارزشهای والای معنوی را در زندگی خود متجلی ساختند شهادت را از خداوند متعال پاداش گرفتند چرا که خداوند هیچ فضیلتی را بیپاسخ نمیگذارد.
وی افزود: در ادامه این مسیر نورانی مادران و همسران شهدا با صبر و رضا و اخلاص راه آنان را ادامه دادهاند و با نفسهای پاک و ایمان استوار خود کشور را از گردنههای دشوار عبور داده و رحمت الهی را بر این سرزمین جاری ساختهاند.
امیری تأکید کرد: این ایثار و اخلاص پشتوانهای عظیم برای انقلاب اسلامی و جامعه ایمانی است و مقام والای مادران و همسران شهدا تجلی همان صبر و رضایی است که حضرتامالبنین سلاماللهعلیها در تاریخ اسلام به یادگار گذاشت.
سردار ابراهیم بیانی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس نیز با اشاره به وظیفه سنگین مسئولان در تکریم بازماندگان شهدا گفت: بسیاری از والدین شهدا امروز در قید حیات نیستند و تکریم مادران و همسران شهدا باید در اولویت قرار گیرد.
وی تصریح کرد: مادران شهدا به مقام رضا و حتی مقام شفاعت رسیدهاند؛ جایگاهی که کمتر عارف بزرگی توان دستیابی به آن را دارد.
سردار بیانی افزود: سالروز وفات حضرتامالبنین (س) یادآور ایثار زنانی است که در تربیت، تشویق و حمایت از نسل رزمندگان نقشی تعیینکننده در پاسداری از تمامیت ارضی کشور ایفا کردهاند.