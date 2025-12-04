پخش زنده
نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت : تمامی افتخارات و اقتدار جبهه مقاومت، ثمره خون شهدا و صبر و بردباری مادران، همسران و دختران شهدا است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجتالاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسویفرد شامگاه چهارشنبه همزمان با ایام وفات حضرتامالبنین (س) در آیین ملی و سراسری شکوه ایثار تجلیل از مادران و همسران شهدا در حرم علی ابن مهزیار اهوازی گفت: شهدای عزیز ما امروز چشمان چراغ و روشنیبخش ملت ایران هستند و به تعبیر مقام معظم رهبری، همین برای سربلندی شما کافی است که این مسیر را ادامه دادید.
وی با اشاره به شخصیت حضرتامالبنین (س) و صبر ایشان بر فقدان چهار فرزند شهیدش در کربلا، افزود: شهدای ما ویژگیهای خاصی داشتند که اینچنین جایگاه رفیعی نزد خداوند متعال پیدا کردند؛ اولین ویژگی آنها، ارتباط خالصانه و بیچون و چرای آنان با خداوند و اطاعت از فرامین الهی بود که در نماز اول وقت تجلی مییافت.
نماینده ولی فقیه در خوزستان خطاب به خانوادههای شهدا گفت: شما جای پای حضرت زهرا (س) و حضرتامالبنین (س) گذاشتهاید و بزرگترین افتخار این است که در قیامت، شهدا در کنار درهای بهشت میایستند و میگویند تا پدر و مادر من وارد نشوند، من وارد بهشت نمیشوم.
در این مراسم از خانوادههای معظم شاهد استان خوزستان تجلیل شد
.