مشاور وزیر و رئیس مرکز منطقهای آب شهری گفت: چهاردهمین اجلاس شورای حکام باعث افزایش توسعه همکاریهای منطقه در حوزهی مدیریت یکپارچه آب و توانمندسازی برای حمایت از سیاستگذاری و حل چالشهای آب در منطقه میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمد حاج رسولیها در چهاردهمین اجلاس شورای حکام گفت: ساختار مرکز منطقه ای مدیریت آب در بخشهای تخصصی به دو دپارتمان "پژوهش و ظرفیت سازی" و "توسعه ارتباطات و اطلاعات" تقسیم شده است که در کنار همکاران مرکز، در این بخشها ۱۲ استاد دانشگاه بصورت پاره وقت به عنوان مشاوران و مجریان برنامهها با ما همکاری میکنند.
وی ادامه داد: خوشبختانه مرکز منطقه ای مدیریت آب موفق شده که در فاصله بین سیزدهمین و چهاردهمین اجلاس، ساختار نیروی انسانی خود را ارتقا دهد و هم اکنون مجموعا ۲۵ نفر کارشناس بخش آب با مدارک کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاههای معتبر و دستگاههای اجرایی بصورت دائم و یا نیمه وقت در حال همکاری با مرکز هستند.
مشاور وزیر و رئیس مرکز منطقهای آب شهری بیانکرد: زمینه فعالیت مرکز طبق آخرین موافقتنامه دولت جمهوری اسلامی ایران با یونسکو که در سال ۲۰۱۸ منعقد شد شامل پژوهش، آموزش، توانمندسازی و همکاریهای منطقهای در حوزه مدیریت یکپارچه آب برای حمایت از سیاستگذاری و حل چالشهای آب در منطقه است.
وی ادامه داد: همچنین مطابق موافقتنامه مذکور ۴ هدف برای فعالیتهای مرکز شامل تهیه و ارائه اطلاعات علمی و فنی، پژوهش و تحقیقات علمی، آموزش و ظرفیت سازی، تعاملات ملی و منطقهای برای مرکز مشخص شده است.
حاج رسولیها ادامه داد: وظایف هفت گانه مرکز در جهت تحقق اهداف شامل تحقیقات علمی، شبکه سازی به منظور تبادل اطلاعات علمی و فنی، توسعه فعالیتهای پژوهشی با استفاده از ظرفیت شبکه IHP، سازماندهی و انتقال دانش و اطلاعات از طریق برگزاری دورههای آموزشی، به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارائه خدمات مشاوره فنی، تهیه نشریات فنی و فعالیتهای رسانهای است.
مشاور وزیر نیرو همچنین گفت: در سیزدهمین اجلاس شورای حکام در فوریه ۲۰۲۳ در تهران برگزار شد و اعضای شورا در آن زمان با تصویب ۸ برنامه، حوزه فعالیتهای کاری مرکز که شامل مدیریت آب زیرزمینی، مدیریت رودخانه و سیلاب، حکمرانی آب، تغییر اقلیم، پایش خشکسالی، فناوریهای نوین، توانمندی سازی نیروی انسانی، بهبود کیفیت آب بوده را برای ۶ سال آینده تصویب کردند.
وی بیان کرد: مرکز با محور قرار دادن این برنامهها و همراستا با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل و همچنین برنامه استراتژیک IHP اقدام به انجام فعالیتهایی کرده است.
وی ادامه داد: در حوزه تحقیقات و پژوهش، این مرکز در راستای برنامه جامع خشکسالی یک سامانه پایش خشکسالی در سطح منطقه را توسعه داده است.
حاج رسولیها افزود:در بخش ظرفیت سازی نیز مرکز موفق به برگزاری ۹ عنوان کارگاه آموزشی بین المللی با حضور استادان و مهمانانی از کشورهای عضو شورای حکام شده است، این کارگاهها که بخشی از آنها در خصوص "آب و رسانه"، "حکمرانی آب زیرزمینی" و "مدیریت سیلاب آب شهری"و "بازچرخانی پساب با رویکرد اقتصاد چرخشی" و آموزش کارشناسان کشورهای آفریقایی در خصوص "مدیریت عرضه و تقاضای آب" بوده است.
وی با اشاره به اینکه تمامی برنامههای مصوب سیزدهمین اجلاس شورای حکام را این اقدامات پوشش دادند، گفت: در این رویدادها بیش از ۱۷۰۰ نفر به صورت حضوری و بیش از ۷۰۰۰ نفر به صورت مجازی شرکت کرده و آموزش دیدهاند و گواهینامه اخذ نمودهاند.
مشاور وزیر نیرو در خصوص توسعه شبکه سازی نیز گفت: مرکز موفق به تبادل ۵ تفاهم نامه و چندین رویداد علمی شده است که در اینجا تشکر می کنم از وزیر محترم منابع آب تاجیکستان که توجه ویژهای به توسعه در همکاری و ارتقاء اقدامات در خصوص تحقیقات بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان داشتهاند.
شایان ذکر است در این جلسه وزیر منابع آب جمهوری عراق، سفرای محترم و نمایندگانی از کشورهای جمهوری ارمنستان، جمهوری تاجیکستان، سلطنت عمان، دولت قطر و جمهوری ترکیه به صورت حضوری و نمایندگانی از کشورهای عضو، به صورت مجازی و همچنین نماینده دبیرکل یونسکو و نماینده سازمان جهانی هواشناسی (wmo) به صورت مجازی و نمایندگانی از سازمانهای بینالمللی از جمله UNDP و ECO و انجمن آب عمان و دفتر یونسکو تهران به صورت حضوری، حضور داشتند.