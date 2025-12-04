مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر بانوان ایران در سال ۱۴۰۴ با سپری کردن هفته نخست، حالا به ایستگاه دوم رسیده است.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم که از ساعت ۱۴ شنبه ۱۵ آذرماه و در قالب شش دیدار برگزار می‌شود و می‌تواند تصاویر واقعی‌تری از روند تیم‌ها در فصل تازه را ارائه دهد. تیم‌های پیروز هفته اول به‌دنبال تثبیت جایگاه خود هستند و بازماندگان از برد نیز امیدوارند ورق را برگردانند تا از همان ابتدا در کورس رقابت باقی بمانند.

کلینیک دکتر فرهاد – سایپا تهران

تیم تازه‌راه‌یافته کلینیک دکتر فرهاد در نخستین بازی خانگی خود به‌دنبال جبران شکست هفته گذشته مقابل ماجان مازندران است. شاگردان افسانه ایراندوست که همچنان در حال یافتن ریتم حضور در سطح نخست والیبال کشور هستند، این‌بار باید برابر مدافع عنوان قهرمانی صف‌آرایی کنند.

سایپا تهران، تیمی که در هفته اول با عملکردی منسجم از سد نفت امیدیه گذشت و صدر گروه A را در اختیار گرفت، در این مسابقه نیز تنها یک هدف دارد: ادامه روند پیروزی و حفظ جایگاه برتر.

مقاومت شهرداری تبریز – نفت امیدیه

نفت امیدیه پس از شکست مقابل سایپا در دیدار افتتاحیه، این هفته با انگیزه‌ای تازه راهی تبریز می‌شود. تیم لیلا عبادی در بازی اول نمایش بدی نداشت، اما در لحظات کلیدی امتیازاتی را از دست داد و حالا به‌دنبال اولین امتیاز فصل است.

مقاومت شهرداری تبریز که هفته قبل در یک بازی نزدیک موفق شد مس رفسنجان را شکست دهد، اکنون با روحیه‌ای بالا پا به میدان می‌گذارد. سرگل علیزاده و شاگردانش امیدوارند با استفاده از امتیاز میزبانی، دومین پیروزی متوالی خود را ثبت کنند.

ماجان مازندران – صنعت مس رفسنجان

جوانان آینده‌ساز ماجان مازندران، هفته نخست را با یک پیروزی ارزشمند آغاز کردند. تیم تحت هدایت لی دوهی با اتکا به انرژی خود، حالا در دومین مسابقه خانگی‌اش به‌دنبال تثبیت جایگاه در میان مدعیان است.

در مقابل، مس رفسنجان هفته گذشته در یک بازی سخت و جنگنده تا لحظه آخر مقابل مقاومت ایستاد، اما شکست خورد. حالا شاگردان فاطمه حسنی با تمرکز روی رفع اشتباهات جزئی، برای کسب اولین برد فصل وارد میدان می‌شوند.

شاهین بندرعامری – فولاد مبارکه سپاهان

دو تیم مدعی گروه B که هفته نخست را با پیروزی پشت سر گذاشتند، این‌بار در یکی از مهم‌ترین مسابقات هفته روبه‌روی هم قرار می‌گیرند. شاهین بندرعامری که فصل گذشته نایب‌قهرمان لیگ یک بود، نشان داد که با وجود تازه‌ورودی، از لحاظ انرژی و انسجام چیزی کم ندارد.

اما سپاهانِ باتجربه با هدایت فریبا صادقی همچنان یکی از منضبط‌ترین و منسجم‌ترین تیم‌های لیگ است. هر دو تیم برای تداوم روند پیروزی وارد زمین می‌شوند و این دیدار می‌تواند سرنوشت بالای جدول گروه B را تحت تأثیر قرار دهد.

شهر آرکا البرز – ملوان تهران

شهر آرکا البرز که در هفته اول با پیروزی قاطع برابر مهرگان شیراز، خود را به‌عنوان پدیده احتمالی فصل معرفی کرد، این‌بار در سالن انقلاب کرج پذیرای ملوان تهران خواهد بود. شاگردان ساناز رضایی با ترکیبی جوان و باتجربه نشان داده‌اند که آمده‌اند تا تنها یک تیم تازه‌وارد نباشند.

در سوی مقابل، ملوان تهران که پس از نیم قرن وقفه به والیبال بانوان بازگشته، هفته نخست را با شکست مقابل سپاهان پشت سر گذاشت. شاگردان شهرزاد ریاضی با هدف کسب اولین امتیاز فصل وارد کرج می‌شوند و این بازی برای هر دو تیم اهمیت ویژه‌ای دارد.

پدیده اوج صنعت گلپایگان – مهرگان شیراز

تقابل دو تیمی که هفته اول با شکست روبه‌رو شدند، این بازی را تبدیل به یک جدال حیاتی برای فرار از پایین جدول کرده است. پدیده گلپایگان در نخستین تجربه لیگ برتری خود برابر شاهین بندرعامری مغلوب شد و حالا امیدوار است با تکیه بر حمایت تماشاگران خانگی، نخستین برد تاریخ باشگاه در سوپر لیگ والیبال زنان را جشن بگیرد.

مهرگان شیراز نیز که در اولین حضور لیگ برتری خود برابر شهر آرکا متوقف شد، این هفته برای بازگشت به مسیر رقابت تلاش می‌کند. تیم سودابه صالحی با وجود محدودیت‌ها بازی شجاعانه‌ای ارائه داد و حالا به‌دنبال رسیدن به اولین امتیاز مهم فصل است.

برنامه هفته دوم لیگ برتر زنان به قرار زیر است:

گروه A

قزوین، سالن سالن شهید بابایی، ساعت ۱۴

کلینیک دکتر فرهاد – سایپا تهران

تبریز، سالن شهید توانا، ساعت ۱۴

مقاومت شهرداری – تبریز نفت امیدیه

آمل، سالن پیامبر اعظم (ص)، ساعت ۱۴

ماجان مازندران – صنعت مس رفسنجان

گروه B

بوشهر، سالن فجر، ساعت ۱۴

شاهین بندرعامری – فولاد مبارکه سپاهان

کرج، سالن ورزشگاه انقلاب، ساعت ۱۴

شهر آرکا البرز – ملوان تهران

گلپایگان، سالن مجموعه ورزشی کارگران، ساعت ۱۴

پدیده صنعت اوج گلپایگان – مهرگان شیراز