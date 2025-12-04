پخش زنده
مدیرکل اچاسئی وزارت نفت اعلام کرد: نیروگاه ری از ابتدای آبان تاکنون صرفاً با گاز طبیعی فعال بوده و ۸۰ درصد سوخت نیروگاه پرند در همین مدت از گاز طبیعی تأمین شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «شهرام احمدی» با رد گزارش مطرحشده درباره مصرف سوخت مایع در نیروگاههای ری و پرند گفت: در گزارش سازمان حفاظت محیط زیست اعلام شده بود، نیروگاههای ری و پرند در هفته نخست آذر از سوخت مایع استفاده کردهاند؛ در حالی که براساس توضیحات نماینده وزارت نفت، نیروگاه ری از ابتدای آبان تاکنون تنها از گاز طبیعی استفاده کرده و هیچگونه سوخت مایعی در این نیروگاه سوزانده نشده است.
مدیرکل بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت بیان کرد: همچنین ۸۰ درصد سوخت مصرفی نیروگاه پرند در همین بازه زمانی از طریق گاز طبیعی تأمین شده است و نماینده شرکت برق حرارتی نیز این موضوع را تأیید کرد.
تحویل ۴۲۰ میلیون لیتر مازوت کمسولفور به شبکه نیروگاهی
احمدی با تأکید بر اینکه هیچ سوخت مازوتی به نیروگاههای تهران تحویل نمیشود و تمام سوخت مایع تحویلی نفتگاز است، گفت: ۸۵ درصد نفتگاز تحویلی به نیروگاههای تهران استاندارد یورو دارد که نسبت به پارسال ۸ درصد افزایش نشان میدهد.
وی افزود: در این نشست همچنین، بر کنترل سایر منابع آلودگی همانند استفاده صنایع از سوختهای مناسب، جلوگیری از پسماندسوزی در اطراف تهران، اعمال محدودیت برای ناوگان دیزلی و لزوم معاینه فنی و اجرای قانون برای وسایل نقلیه فاقد معاینه فنی با همکاری وزارت کشور، پلیس راهور و شهرداری تأکید شد.
مدیرکل بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت اعلام کرد: امسال برای نخستینبار، ۴۲۰ میلیون لیتر مازوت کمسولفور به شبکه نیروگاهی کشور تحویل شده که اثر آن در کاهش آلودگی کلانشهرهای اراک و اصفهان محسوس است.
تأیید کیفیت سوخت و تدوین پروتکل مشترک
احمدی درباره کیفیت سوخت عرضهشده برای ناوگان حملونقل اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد میزان سولفور و آروماتیکهای بنزین و پارامترهای نفتگاز کاملاً منطبق با استانداردهای یورو است. گزارش سازمان ملی استاندارد نشان میدهد اختلاف میان پارامترهای کیفی سوخت و نتایج آنالیزهای روتین وزارت نفت جزئی است.
مدیرکل بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت گفت: در این نشست مقرر شد نمایندگان وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد پروتکل مشترکی برای نحوه نمونهبرداری و انجام آزمونها تدوین کنند.