به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سعید دهقان سرپرست شعبه جمعیت هلال احمر کازرون گفت: به مناسبت هفته داوطلب، خانه هلال مسجد امامزاده با هدف ارتقای فرهنگ امدادگری، توانمندسازی جامعه محلی در مواجهه با حوادث احتمالی و جلب مشارکت مردم در فعالیت‌های انسان دوستانه در این شهرستان افتتاح شد.

سعید دهقان افزود: این مراکز تلاش می‌کنند تا آموزش‌های پایه و مهارتی را در دسترس عموم قرار و سطح آمادگی محله‌ها را افزایش دهند.

وی بیان کرد: خانه هلال مسجد امامزاده با تمرکز بر ارائه دوره‌های تخصصی امداد و کمک‌های اولیه، برگزاری مانور‌های تمرینی و اجرای طرح‌های داوطلبانه، زمینه مشارکت مردم در برنامه‌های امدادرسانی فراهم می‌کند.

شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.