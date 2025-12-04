پخش زنده
خانه هلال مسجد امامزاده با حضور مسوولان شهرستان کازرون به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سعید دهقان سرپرست شعبه جمعیت هلال احمر کازرون گفت: به مناسبت هفته داوطلب، خانه هلال مسجد امامزاده با هدف ارتقای فرهنگ امدادگری، توانمندسازی جامعه محلی در مواجهه با حوادث احتمالی و جلب مشارکت مردم در فعالیتهای انسان دوستانه در این شهرستان افتتاح شد.
سعید دهقان افزود: این مراکز تلاش میکنند تا آموزشهای پایه و مهارتی را در دسترس عموم قرار و سطح آمادگی محلهها را افزایش دهند.
وی بیان کرد: خانه هلال مسجد امامزاده با تمرکز بر ارائه دورههای تخصصی امداد و کمکهای اولیه، برگزاری مانورهای تمرینی و اجرای طرحهای داوطلبانه، زمینه مشارکت مردم در برنامههای امدادرسانی فراهم میکند.
شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.