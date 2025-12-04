پخش زنده
مدیر حوزههای علمیه بر ضرورت ارتقای استانداردهای مشاوره با بهرهگیری از علوم حوزوی و هوش مصنوعی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ آیتالله علیرضا اعرافی در اجلاسیه مرکز مشاوره سماح با بیان اینکه حوزه مشاوره در کشور نیازمند تحول ساختاری و علمی است، گفت: ضروری است در مشاوره و روانشناسی اسلامی طرحی منسجم و برنامهریزی شده تدوین شود تا این عرصه بهصورت نظاممند و متناسب با نیازهای امروز جامعه و با استفاده از علوم حوزوی و هوش مصنوعی پیش برود.
وی با تأکید بر اهمیت گسترش حضور مشاوران در مراکز آموزشی و تربیتی افزود: اهتمام به مشاوره و درمانگری یک نیاز فوری است؛ هر مدرسه و مرکز فرهنگی باید مشاور تخصصی داشته باشد و ارتباط دانشگاهها، بهزیستی و حوزههای علمیه در این مسیر نقشی اساسی ایفا میکند.
آیتالله اعرافی همچنین به ضرورت تحلیل دقیق نیازهای نسل جدید اشاره کرد و اظهار داشت: مشکلات جوان امروز باید شناسایی، تحلیل و برای آن راهحل جدی ارائه شود؛ نسل جدید در طوفان تحولات اجتماعی و رسانهای قرار دارد و باید ارتباط ما با او گسترش یابد.