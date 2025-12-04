

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مرحله از رقابت‌ها، ۷ تیم شامل: نفت تهران، نفت امیدیه، موج مشهد، فجر شاهرود، مقاومت تهران، آراز تهران و اریس اصفهان حضور دارند.

نتایج مواد انفرادی صبح روز نخست (رده سنی ۱۵+ سال)

۱. ۱۵۰۰ متر آزاد

• دانیال جهانگیری (نفت تهران) – ۱۶:۵۳.۳۱ – مقام اول

• حسین قاسمی مینو (موج مشهد) – ۱۷:۰۷.۵۴ – مقام دوم

• کاوه راموز (نفت تهران) – ۱۷:۱۶.۱۰ – مقام سوم

۲. ۲۰۰ متر مختلط انفرادی

• امیرعلی سنجیده (نفت تهران) – ۰۲:۱۱.۸۳ – مقام اول

• میلاد میرشاهی (نفت تهران) – ۰۲:۱۲.۱۰ – مقام دوم

• متین سهران (موج مشهد) – ۰۲:۱۲.۸۳ – مقام سوم

۳. ۱۰۰ متر آزاد

• سامیار عبدلی (موج مشهد) – ۰۰:۵۱.۴۵ – مقام اول

• ماهان گرشاسبی (نفت تهران) – ۰۰:۵۲.۱۸ – مقام دوم

• سینا غلامپور (موج مشهد) – ۰۰:۵۲.۳۶ – مقام سوم

۴. ۱۰۰ متر قورباغه

• امیر مطاعی (موج مشهد) – ۰۱:۰۳.۱۲ – مقام اول

• مهران قاسم‌زاده اصل (موج مشهد) – ۰۱:۰۵.۴۱ – مقام دوم

• شنتیا نظری (نفت تهران) – ۰۱:۰۶.۰۲ – مقام سوم

۵. ۵۰ متر کرال پشت

• هومر عباسی (نفت تهران) – ۰۰:۲۶.۷۴ – مقام اول

• سینا ولی‌زاده (نفت تهران) – ۰۰:۲۶.۸۲ – مقام دوم

• سید امیر هومن میرمنت‌هایی (موج مشهد) – ۰۰:۲۷.۱۵ – مقام سوم

مسابقات مرحله اول این دوره عصر امروز (پنج‌شنبه ۱۳ آذرماه) با برگزاری ۵ ماده دیگر ادامه خواهد یافت.

برنامه ادامه مسابقات مرحله اول

روز اول – پنج‌شنبه ۱۳ آذرماه

عصر – ساعت ۱۷:۰۰:

۵۰ متر آزاد، ۱۰۰ متر کرال پشت، ۲۰۰ متر پروانه، ۴۰۰ متر آزاد، ۴×۱۰۰ متر مختلط تیمی

روز دوم – جمعه ۱۴ آذرماه

صبح – ساعت ۱۰:۰۰:

۲۰۰ متر آزاد، ۲۰۰ متر قورباغه، ۵۰ متر پروانه، ۲۰۰ متر مختلط انفرادی، ۴×۱۰۰ متر آزاد تیمی

عصر – ساعت ۱۶:۰۰:

۲۰۰ متر کرال پشت، ۸۰۰ متر آزاد، ۵۰ متر قورباغه، ۱۰۰ متر پروانه، ۴×۲۰۰ متر آزاد تیمی