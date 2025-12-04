پخش زنده
مرحله نخست بیستودومین دوره مسابقات شنای قهرمانی باشگاههای کشور جام خلیج فارس، با حضور برترین شناگران ایران در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مرحله از رقابتها، ۷ تیم شامل: نفت تهران، نفت امیدیه، موج مشهد، فجر شاهرود، مقاومت تهران، آراز تهران و اریس اصفهان حضور دارند.
نتایج مواد انفرادی صبح روز نخست (رده سنی ۱۵+ سال)
۱. ۱۵۰۰ متر آزاد
• دانیال جهانگیری (نفت تهران) – ۱۶:۵۳.۳۱ – مقام اول
• حسین قاسمی مینو (موج مشهد) – ۱۷:۰۷.۵۴ – مقام دوم
• کاوه راموز (نفت تهران) – ۱۷:۱۶.۱۰ – مقام سوم
۲. ۲۰۰ متر مختلط انفرادی
• امیرعلی سنجیده (نفت تهران) – ۰۲:۱۱.۸۳ – مقام اول
• میلاد میرشاهی (نفت تهران) – ۰۲:۱۲.۱۰ – مقام دوم
• متین سهران (موج مشهد) – ۰۲:۱۲.۸۳ – مقام سوم
۳. ۱۰۰ متر آزاد
• سامیار عبدلی (موج مشهد) – ۰۰:۵۱.۴۵ – مقام اول
• ماهان گرشاسبی (نفت تهران) – ۰۰:۵۲.۱۸ – مقام دوم
• سینا غلامپور (موج مشهد) – ۰۰:۵۲.۳۶ – مقام سوم
۴. ۱۰۰ متر قورباغه
• امیر مطاعی (موج مشهد) – ۰۱:۰۳.۱۲ – مقام اول
• مهران قاسمزاده اصل (موج مشهد) – ۰۱:۰۵.۴۱ – مقام دوم
• شنتیا نظری (نفت تهران) – ۰۱:۰۶.۰۲ – مقام سوم
۵. ۵۰ متر کرال پشت
• هومر عباسی (نفت تهران) – ۰۰:۲۶.۷۴ – مقام اول
• سینا ولیزاده (نفت تهران) – ۰۰:۲۶.۸۲ – مقام دوم
• سید امیر هومن میرمنتهایی (موج مشهد) – ۰۰:۲۷.۱۵ – مقام سوم
مسابقات مرحله اول این دوره عصر امروز (پنجشنبه ۱۳ آذرماه) با برگزاری ۵ ماده دیگر ادامه خواهد یافت.
برنامه ادامه مسابقات مرحله اول
روز اول – پنجشنبه ۱۳ آذرماه
عصر – ساعت ۱۷:۰۰:
۵۰ متر آزاد، ۱۰۰ متر کرال پشت، ۲۰۰ متر پروانه، ۴۰۰ متر آزاد، ۴×۱۰۰ متر مختلط تیمی
روز دوم – جمعه ۱۴ آذرماه
صبح – ساعت ۱۰:۰۰:
۲۰۰ متر آزاد، ۲۰۰ متر قورباغه، ۵۰ متر پروانه، ۲۰۰ متر مختلط انفرادی، ۴×۱۰۰ متر آزاد تیمی
عصر – ساعت ۱۶:۰۰:
۲۰۰ متر کرال پشت، ۸۰۰ متر آزاد، ۵۰ متر قورباغه، ۱۰۰ متر پروانه، ۴×۲۰۰ متر آزاد تیمی