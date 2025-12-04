پخش زنده
معاون وزیر بهداشت و درمان ایران برای تولید دارو در افغانستان اعلام آمادگی کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ وزارت بهداشت و درمان افغانستان امروز در اطلاعیهای اعلام کرد: مهدی پیرصالحی معاون وزارت بهداشت و درمان کشورمان با نورجلال جلالی وزیر بهداشت و درمان افغانستان دیدار و آمادگی ایران را برای تولید و صادرات دارو به افغانستان اعلام کرد.
وزارت بهداشت افغانستان افزود: این وزارت آماده امضای چندین توافقنامه برای تولید واردات و استفاده از آزمایشگاههای ایرانی بهعنوان مراکز «تست شخص ثالث» است.
معاون وزیر بهداشت ایران نیز گفته است ایران بهطور کامل آماده همکاری با افغانستان در بخش سلامت و داروسازی است.
وی افزود: محصولات وارداتی به افغانستان همان محصولاتی خواهد بود که در داخل ایران استفاده میشوند.
قبل از این آقای پیرصالحی با عبدالغنی برادر معاون اقتصادی کابینه افغانستان درباره واردات دارو به افغانستان گفتوگو کرده بود.
همکاری های ایران و افغانستان برای تولید دارو و تجهیزات پزشکی
معاون وزیر بهداشت و درمان کشورمان در دیدار با معاون اقتصادی کابینه افغانستان برای گسترش همکاریهای دو کشور در زمینه تولید دارو و تجهیزات پزشکی توافق کردند.
حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت افغانستان در خبرنامهای اعلام کرد: مهدی پیر صالحی معاون وزارت بهداشت و درمان و رئیس سازمان غذا و داروی ایران با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی کابینه افغانستان دیدار کرد. معاون وزیر بهداشت ایران در این دیدار گفت: ایران آماده است در درازمدت همکاریهای خود را با افغانستان در زمینه تولید دارو و تجهیزات پزشکی و افزایش صادرات آن به افغانستان گسترش دهد.
ملابرادر نیز در این دیدار که علیرضا بیکدلی سرپرست سفارت ایران در کابل حضور داشت از همکاریهای جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد و اطمینان داد که نهادهای ذی ربط امارت اسلامی افغانستان (حکومت افغانستان) در عرصههای تولید دارو و تجهیزات پزشکی با ایران همکاری و مشارکت کامل خواهند داشت.
افغانستان کشوری متکی به تولید دارو از کشورهای همسایه و منطقه است، اما در سالهای اخیر گامهایی را برای تولید دارو در داخل کشور برداشته است.