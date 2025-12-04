همکاری های ایران و افغانستان برای تولید دارو و تجهیزات پزشکی

معاون وزیر بهداشت و درمان کشورمان در دیدار با معاون اقتصادی کابینه افغانستان برای گسترش همکاری‌های دو کشور در زمینه تولید دارو و تجهیزات پزشکی توافق کردند.

حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت افغانستان در خبرنامه‌ای اعلام کرد: مهدی پیر صالحی معاون وزارت بهداشت و درمان و رئیس سازمان غذا و داروی ایران با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی کابینه افغانستان دیدار کرد. معاون وزیر بهداشت ایران در این دیدار گفت: ایران آماده است در درازمدت همکاری‌های خود را با افغانستان در زمینه تولید دارو و تجهیزات پزشکی و افزایش صادرات آن به افغانستان گسترش دهد.

ملابرادر نیز در این دیدار که علیرضا بیکدلی سرپرست سفارت ایران در کابل حضور داشت از همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد و اطمینان داد که نهاد‌های ذی ربط امارت اسلامی افغانستان (حکومت افغانستان) در عرصه‌های تولید دارو و تجهیزات پزشکی با ایران همکاری و مشارکت کامل خواهند داشت.

افغانستان کشوری متکی به تولید دارو از کشور‌های همسایه و منطقه است، اما در سال‌های اخیر گام‌هایی را برای تولید دارو در داخل کشور برداشته است.