معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: نوزدهمین دوره جشنواره کتاب کودک و نوجوان با عنوان «مداد پرنده»، پس از وقفه‌ای ۹ ساله، به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در اوایل سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

محمدرضا کریمی صارمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: احیای این جشنواره یکی از مهم‌ترین رویداد‌های فرهنگی حوزه کودک و نوجوان در کشور است که با هدف بررسی و انتخاب تمام کتاب‌های منتشر شده در سال‌های گذشته، به زودی کار خود را آغاز می‌کند.

وی افزود: فراخوان رسمی جشنواره به زودی منتشر خواهد شد. ما در تلاش هستیم تا این رویداد فرهنگی را مانند گذشته به صورت دوسالانه برپا کنیم.

معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با بیان اینکه سال‌ها بود که جشنواره کتاب و مطبوعات در کانون برگزار می‌شد، گفت: در شرایطی که با وجود فضای مجازی، نقش رسانه‌های کاغذی کمرنگ شده است، اما جایگاه کتاب همچنان پابرجاست.

کریمی ادامه داد: جشنواره کتاب کودک و نوجوان کانون در دوره‌های پیشین با عنوان «مداد پرنده» شناخته می‌شد و قرار است در دوره جدید نیز با همین نام برگزار شود.