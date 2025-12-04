پخش زنده
با ورود یک سامانه بارشی نسبتا قوی از اواخر وقت یکشنبه، بارشهای قابل ملاحظه در استان مرکزی پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس ادارهکل هواشناسی استان مرکزی در توصیف شرایط جوی پیش رو گفت: بررسیها نشان دهنده افزایش موقت پایداری و سکون نسبی جو است.
این پدیده موجب افزایش ظرفیت انباشت آلایندههای جوی خواهد شد. غلظت آلایندگی در برخی از ساعات فردا، شاخص را در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار خواهد داد.
لذا هشدار سطح زرد شماره ۴ آلودگی هوا صادر شده است.
افزایش مجدد ناپایداریها از ساعات بعدازظهر موجب وزش باد، رشد ابر و احتمال رگبار پراکنده باران در نوار جنوبی تا روز شنبه خواهد شد.
با توجه به ریزش هوای سرد شمالی روند کاهش دما تا فردا جمعه تداوم خواهد یافت.
بررسیها نشان دهنده ورود یک سامانه بارشی نسبتا قوی از اواخر وقت یکشنبه به کشور است.
در صورت تغییر نکردن الگوی نقشههای پیش یابی، بارشهای قابل ملاحظهای در نواحی غرب و البته با شدت کمتر در استان مرکزی خواهد شد.