



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجت الاسلام والمسلمین سید علیرضا تکیه‌ای رئیس ستاد مرکزی اعتکاف کشور در نشست هم اندیشی برگزارکنندگان مراسم عبادی اعتکاف استان فارس گفت: کارگزاران اعتکاف نود هزار خادم دارد و پیش بینی می‌شود امسال بیش از یک میلیون و دویست و پنجاه هزار معتکف به خط شوند و در مراسم اعتکاف شرکت کنند.

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف کشور گفت : شما خادمان باید کاری کنید تا این جوانانی که سه روز در اعتکاف هستند صد و بیست برابر نتیجه بگیرند و رها نشوند .