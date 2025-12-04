پخش زنده
نشست هم اندیشی برگزارکنندگان مراسم عبادی اعتکاف استان فارس برپا شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجت الاسلام والمسلمین سید علیرضا تکیهای رئیس ستاد مرکزی اعتکاف کشور در نشست هم اندیشی برگزارکنندگان مراسم عبادی اعتکاف استان فارس گفت: کارگزاران اعتکاف نود هزار خادم دارد و پیش بینی میشود امسال بیش از یک میلیون و دویست و پنجاه هزار معتکف به خط شوند و در مراسم اعتکاف شرکت کنند.
رئیس ستاد مرکزی اعتکاف کشور گفت : شما خادمان باید کاری کنید تا این جوانانی که سه روز در اعتکاف هستند صد و بیست برابر نتیجه بگیرند و رها نشوند .