به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سردار اصغر شکراللهی جانشین سابق فرماندهی دانشگاه امام خامنه‌ای نیروی دریایی سپاه در مراسم یادواره شهدای میرشمس‌الدین و باغ نظر در مسجد جامع شهرستان تنکابن، با اشاره به اسناد اندیشکده‌های غربی گفت: دشمن پس از ناکامی در روش‌های مسلحانه و جنگ تحمیلی، به این نتیجه رسیده که بهترین راه مقابله با ایران، برقراری رابطه و نفوذ در ساختارهای داخلی است.

وی به تشریح دیدگاه‌های یکی از این اندیشکده‌ها پرداخت و افزود: بر اساس این اسناد، برای نفوذ در ایران باید سه اقدام اساسی صورت گیرد: تغییر افکار عمومی، تغییر رفتار اجتماعی-سیاسی و تغییر ساختار نظام ارزشی جامعه.

سردار شکرالهی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره «شبیخون فرهنگی» تأکید کرد: امروز بیش از ۲۰۰ شبکه رسانه‌ای و مجازی در جهت تغییر باور‌ها و ارزش‌های دینی مردم فعالیت می‌کنند.

وی گفت: مسئله نفوذ دشمن در لایه‌های مختلف جامعه یک واقعیت جدی است و تنها راه مقابله با آن، هوشیاری و مقاومت فرهنگی و رسانه‌ای آحاد مردم و مسئولان است.