پخش زنده
امروز: -
جانشین سابق فرماندهی دانشگاه امام خامنهای نیروی دریایی سپاه در یادواره شهدای تنکابن هشدار داد دشمن با بیش از ۲۰۰ شبکه رسانهای در حال تغییر باورهای دینی مردم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سردار اصغر شکراللهی جانشین سابق فرماندهی دانشگاه امام خامنهای نیروی دریایی سپاه در مراسم یادواره شهدای میرشمسالدین و باغ نظر در مسجد جامع شهرستان تنکابن، با اشاره به اسناد اندیشکدههای غربی گفت: دشمن پس از ناکامی در روشهای مسلحانه و جنگ تحمیلی، به این نتیجه رسیده که بهترین راه مقابله با ایران، برقراری رابطه و نفوذ در ساختارهای داخلی است.
وی به تشریح دیدگاههای یکی از این اندیشکدهها پرداخت و افزود: بر اساس این اسناد، برای نفوذ در ایران باید سه اقدام اساسی صورت گیرد: تغییر افکار عمومی، تغییر رفتار اجتماعی-سیاسی و تغییر ساختار نظام ارزشی جامعه.
سردار شکرالهی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره «شبیخون فرهنگی» تأکید کرد: امروز بیش از ۲۰۰ شبکه رسانهای و مجازی در جهت تغییر باورها و ارزشهای دینی مردم فعالیت میکنند.
وی گفت: مسئله نفوذ دشمن در لایههای مختلف جامعه یک واقعیت جدی است و تنها راه مقابله با آن، هوشیاری و مقاومت فرهنگی و رسانهای آحاد مردم و مسئولان است.