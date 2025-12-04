پخش زنده
معاون وزیر نفت در حوزه پتروشیمی گفت: مجتمع پتروشیمی بندر امام خمینی در قالب طرح بندر امام نوین توسعه مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن عباس زاده در حاشیه بازدید از مجتمع پتروشیمی بندر امام خمینی افزود: این طرح شامل توسعه واحدهای جدید، بهرهبرداری از گازهای مشعل و اجرای مسئولیتهای اجتماعی است که به کیفیّت و کمیّت صنعت پتروشیمی کشور رنگ و بوی نوینی خواهد داد.
وی ادامه داد: این اقدام علاوه بر مزایای زیستمحیطی، در راستای توسعه زنجیره ارزش و بهرهبرداری بهینه از منابع هیدروکربنی خدادادی است که با دستور رئیسجمهور و تمرکز وزیر نفت در حال اجرا است.
شرکت پتروشیمی بندر امام در زمینی به مساحت حدود ۲۷۰ هکتار، در ضلع شمال غربی خلیج فارس در استان خوزستان به فاصله ۱۰۵ کیلومتری جنوب شرقی اهواز و ۸۴ کیلومتری شرق آبادان در شهرستان ماهشهر واقع شده است.