استاندار کرمانشاه با تأکید بر عزم جدی دولت و مجلس برای ساماندهی و توسعه مرز‌های استان گفت: بازدید‌های میدانی از سه مرز سومار، خسروی و پرویزخان با هدف بررسی دقیق وضعیت و رفع فوری موانع انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در نشست بررسی وضعیت مرز‌های استان که با حضور معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور پس از بازدید مرز‌های سومار، خسروی و پرویزخان برگزار شد گفت: وظیفه همه دستگاه‌ها پاسخگویی به مردم است و نمی‌توان با جلسات بدون خروجی مشکلات را برطرف کرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه طی یک ماه گذشته دو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس از مرز‌های استان بازدید کرده‌اند افزود: این حضور‌ها نشان‌دهنده اهمیت موضوع و ضرورت تسریع در رفع نارسایی‌هاست.

وی با بیان اینکه طرح جامع مرز سومار ضروری است و باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن نهایی شود افزود: نبود دستگاه ایکس‌ری، کمبود زیرساخت‌های گمرکی، لزوم استقرار کامل گذرنامه، ایجاد رویه مسافری و ضرورت حضور گارد حفاظت گمرک از مهم‌ترین مسائل این مرز است.

استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به درخواست مکرر طرف عراقی برای شبانه‌روزی شدن فعالیت گمرک سومارگفت: این اقدام به رونق اقتصادی و افزایش تعاملات مرزی کمک خواهد کرد.

حبیبی عملکرد شرکت انبار‌های عمومی را در مرز سومار نامطلوب دانست و گفت: پیش‌تر به این شرکت تذکر داده شده و اکنون نیز تأکید می‌شود که شرایط ارائه خدمات مناسب را ندارد و باید مجموعه توانمند دیگری جایگزین شود.

وضعیت نامناسب مسیر دسترسی به مرز، کم‌عرض بودن جاده، ناایمنی و خسارت‌های ناشی از زلزله نیز از دیگر مواردی بود که استاندار بر ضرورت رفع آنها تأکید کرد و گفت: احیای شهر سومار و ساخت منازل سازمانی برای استقرار کارکنان دستگاه‌های اجرایی اقدامی مؤثر برای توسعه پایدار این منطقه است.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به مرز خسروی پرداخت و با قدردانی از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به دلیل تکمیل پایانه مسافری و فراهم کردن فضایی در شأن زائران و مسافران گفت: طرح جامع این مرز نیز باید با سرعت تهیه و ابلاغ شود تا برنامه‌ریزی‌ها بر اساس یک سند دقیق صورت گیرد.

وی اظهار داشت: همجواری مسیر‌های مسافری و کامیونی در شرایط اوج تردد مانند ایام اربعین مشکلات جدی ایجاد می‌کند و جابجایی بخش‌های عملیاتی باید با دستور فوری انجام شود.

حبیبی ارتقاء گمرک خسروی، تقویت سامانه‌های الکترونیکی و آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای افزایش ظرفیت را از اولویت‌های این مرز عنوان کرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت ملی مرز پرویزخان، این مرز را یکی از اصلی‌ترین گذرگاه‌های ترانزیتی کشور دانست و افزود: تسریع در راه‌اندازی ایست بازرسی جدید در این مرز ضرورت دارد.

وی با تاکید بر لزوم تعویض و تعیین دقیق نقطه صفر مرزی که از سوی طرف عراقی نیز مورد پیگیری است، خاطر نشان کرد: ساماندهی پارکینگ‌ها، فراهم کردن امکانات استراحت رانندگان، توسعه سرویس‌های بهداشتی و پیگیری موضوع گمرک منطقه آزاد را از نیاز‌های مهم پرویزخان است.

وی همچنین به اهمیت تکمیل پروژه‌های جاده گیلانغرب – قصرشیرین و محور سرپل‌ذهاب به تیله‌کوه اشاره کرد و گفت: این مسیر‌ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی و افزایش ایمنی عبور و مرور دارند و پیگیری اجرای دستور‌های لازم در دستور کار قرار گرفته است.