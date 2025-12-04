به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در مراسم ملی «شکوه ایثار»، از ۳۰۰ نفر از همسران و مادران شهدای رشت از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان، در حرم مطهر فاطمه اخری (س) تکریم و تجلیل شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان در این مراسم، ضمن تسلیت وفات حضرت‌ام البنین (س)، با بیان اینکه مادران و همسران شهدا می‌توانند الگوی زنان و دختران در جامعه باشند، گفت: آن‌ها با تاسی از حضرت‌ام‌البنین (ع) که ۴ فرزند خود را فدای ولایت و اسلام کرد، فرزندان خود را فدای اسلام کردند و این روحیه ایثار و از خودگذشتگی که در خانواده‌های شهدا مشاهده می‌شود، باید در جامعه ترویج شود.

حجت‌الاسلام اسماعیل تدینی با تأکید بر لزوم توجه به ویژگی‌های مادران و همسران شهدا، گفت: همسران و مادران شهدا که تجسم دین داری و اخلاص هستند، آماج حملات دشمنان انقلاب در جنگ نرم قرار می‌گیرند، اما همواره پای کار نظام هستند.

وی با بیان اینکه شهدا باعث استقلال و استحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی شده‌اند، گفت: این نظام مقدس ماندگاری خود را مدیون خون پاک شهدا و فداکاری مادران و همسران شهدا است که با ایثار خود نگذاشتند کشور به دست بیگانگان بیافتد.

این مراسم با مدیحه‌سرایی در وصف حضرت‌ام‌البنین (س) و پاسداشت ایثار و فداکاری خانواده‌های معظم شهدای اقتدار و یادآوری مقام والای مادران و همسران شهدا برگزار شد.