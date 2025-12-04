پخش زنده
پیکر مطهر یک شهید گمنام دفاع مقدس بر روی دستان مردم روستای عشایری امام آباد منطقه توکهور و هشتبندی شهرستان میناب تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام رضا علیه سلام توکهور وهشتبندی گفت: این شهید یک جوان ۲۲ساله است که در عملیات والفجر شش در منطقه چیلات به شهادت رسیده است.
سرهنگ پاسدار حسن خاکساری افزود: پیکر این شهید گمنام پس از تشییع در روستای عشایری امام اباد منطقه توکهور و هشتبندی به خاک سپرده شد.
