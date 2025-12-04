حاجیه سلطنت مرادی» مادر شهید «بهرام تربن نافچی» دعوت حق را لبیک گفت و به دیدار فرزند شهیدش نائل شد.

بهرام تربن نافچی ۱۶ دی ۱۳۴۰ در شهر نافچ از توابع شهرستان شهرکرد به دنیا آمد و تا پایان دوره راهنمایی درس خواند.

وی به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت و در چهارم فروردین ماه ۱۳۶۱ در رقابیه بر اثر ترکش به سر شهید شد مزار او در گلزار شهدای زادگاهش قرار دارد.