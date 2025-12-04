به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ مجتبی نوریان گفت: طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز توسط عوامل کوپ پلیس‌های تخصصی و کارکنان ستاد این شهرستان با هدف مقابله با سارقان و خرده فروشان با هماهنگی قضایی اجرا شد.

وی افزود: در این طرح ۲۱ دستگاه خودرو و ۱۵ دستگاه موتورسیکلت توقیف، ۸ نفر قاچاقچی سلاح، ۱۰ متهم تحت تعقیب قضایی، ۲ سارق، یک خرده فروش مواد مخدر دستگیر و ۱۱ معتاد متجاهر جمع آوری شدند.

فرمانده انتظامی دورود گفت: در ادامه این طرح ٩ قبضه سلاح شکاری و جنگی، تعدادی فشنگ شکاری، ۲ فقره سرقت و بیش از نیم کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد.

سرهنگ مجتبی نوریان با تأکید بر اجرای طرح‌های مختلف پلیسی به صورت محسوس و نامحسوس در این شهرستان خاطرنشان کرد: یکی از وظایف پلیس برخورد با بی نظمی و مقابله با هنجارشکنان در جامعه است و با افرادی که باعث ناامنی و ایجاد بی نظمی در جامعه می‌شوند، به شدت برخورد خواهد کرد.