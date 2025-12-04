\u00ad\u0632\u06cc\u0646\u0628 \u0633\u0644\u06cc\u0645\u0627\u0646\u06cc\u060c \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f\u061b\n. \u00ad\n\n\n\u062f\u0648\u0627\u0632\u062f\u0647 \u0622\u0630\u0631\u060c \u0632\u0627\u062f \u0631\u0648\u0632 \u00ab\u0645\u0631\u062a\u0636\u06cc \u0633\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc\u00bb \u0627\u0633\u062a\u061b \u0646\u0627\u0645\u06cc \u0622\u0634\u0646\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u062f\u0628\u06cc\u0627\u062a \u067e\u0627\u06cc\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0647 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0648 \u0631\u0627 \u00ab\u067e\u062f\u0631 \u0627\u062f\u0628\u06cc\u0627\u062a \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633\u00bb \u062e\u0648\u0627\u0646\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n\n\u062f\u0631 \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0635\u062f\u200c\u0647\u0627 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0632 \u0631\u0648\u0632\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633\u060c \u0646\u0627\u0645 \u0645\u0631\u062a\u0636\u06cc \u0633\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc\u00ad \u0647\u0645\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0686\u0647\u0631\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0635\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u0639\u0631\u0635\u0647\u200c\u06cc \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u06af\u0631\u06cc \u062c\u0646\u06af \u0628\u0647 \u0686\u0634\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u062e\u0648\u0631\u062f