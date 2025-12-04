پخش زنده
همایش گرامیداشت هفته معلولان با حضور گسترده توانخواهان، خانوادهها و مسئولان استانی و شهرستانی در پیرانشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد: فرماندار پیرانشهر در این همایش، از تلاشهای مستمر بهزیستی برای توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت قدردانی کرد و گفت: با استمرار این اقدامات و حمایت، آموزش و اشتغالزایی معلولان، حضور فعال آنان در جامعه بیش از پیش فراهم خواهد شد.
معاون توانمندسازی و مشارکت و اشتغال بهزیستی آذربایجان غربی هم، در این همایش به ضرورت گسترش حمایتها، توسعه دسترسپذیری و فراهم کردن شرایط برابر برای افراد دارای معلولیت تاکید کرد.
اجرای موسیقی، اهدای۵ دستگاه ویلچر برقی به توانخواهان و تجلیل از معلولان و توانخواهان نمونه از دیگر برنامه برگزاری همایش گرامیداشت هفته معلولان در پیرانشهربود.