به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد: فرماندار پیرانشهر در این همایش، از تلاش‌های مستمر بهزیستی برای توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت قدردانی کرد و گفت: با استمرار این اقدامات و حمایت، آموزش و اشتغالزایی معلولان، حضور فعال آنان در جامعه بیش از پیش فراهم خواهد شد.

معاون توانمندسازی و مشارکت و اشتغال بهزیستی آذربایجان غربی هم، در این همایش به ضرورت گسترش حمایت‌ها، توسعه دسترس‌پذیری و فراهم کردن شرایط برابر برای افراد دارای معلولیت تاکید کرد.

اجرای موسیقی، اهدای۵ دستگاه ویلچر برقی به توانخواهان و تجلیل از معلولان و توانخواهان نمونه از دیگر برنامه برگزاری همایش گرامیداشت هفته معلولان در پیرانشهربود.