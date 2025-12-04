به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در این مراسم حجت الاسلام جالبی رئیس عقیدتی و سیاسی آماد و پشتیبانی منطقه شمال غرب نیروی زمینی ارتش با اشاره به نقش و جایگاه والای مادران و همسران شهدا بر لزوم تکریم و حفظ شأن و منزلت آنها در جامعه تاکید کرد و خواستار تلاش همگانی برای تداوم راه و هدف متعالی شهدا شد.

افراسیاب رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران میاندوآب نیز در این مراسم گفت: مادران و همسران مکرم شهدا در شهرستان میاندوآب بیش از ۶۰۰ شهید شامل همسران و فرزندان خود را تقدیم انقلاب اسلامی ایران و عزت و اقتدار میهن اسلامی نمودند.

تجلیل از مادران و همسران شهدا با اهدا لوح و تندیس و مداحی و عزاداری در سوگ شهدا و وفات حضرت‌ام البنین از برنامه‌های دیگر این مراسم بودند که اجرا شد.