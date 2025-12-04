فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی:
سپاه پاسداران آماده ارائه تجارب مقابله با تروریسم به اعضای شانگهای است
فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی گفت:سپاه پاسداران در مواجهه مستقیم با تروریسم در سالهای گذشته تجارب ارزشمندی به دست آورده و آماده است این تجارب را با اعضای کشورهای سازمان شانگهای به اشتراک بگذارد.
، سرلشکر محمد پاکپور در مراسم افتتاحیه رزمایش مشترک ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵ در پیام ویدویی به این رزمایش خطاب به تیمهای شرکت کننده در این رزمایش گفت:حضور شما در جمهوری اسلامی ایران و این رزمایش مایه افتخار و نشاندهنده عمق همکاریهای راهبردی اعضای این سازمان است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران پس از عبور از دفاع مقدس ۱۲ روزه و با وجود همه فشارها و تهدیدها با عزم ملی و نگاه راهبردی بر تقویت همکارهای منطقهای و بینالمللی تمرکز کرده است.
فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران گفت:جایگاه ایران در سازمان همکاری شانگهای فعال، مسئولانه و مبتنی بر مشارکت سازنده در امنیت جمعی است.
سرلشکر پاکپور ادامه داد:مقامات عالی رتبه سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی با توجه به توانمندیهای اثبات شده سپاه به ویژه نیروی زمینی سپاه پاسداران مسئولیت طراحی، برنامه ریزی و برگزاری این رزمایش را به این نیرو واگذار کردهاند.
وی یادآور شد: این رزمایش حاصل یک سال تلاش مستمر مسئولان، فرماندهان و یگانهای عملیاتی است و امروز در بالاترین سطح آمادگی، تجربه و هماهنگی در میدان حضور دارند.
فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه تهدیدات تروریستی هیچ مرز و جغرافیایی نمیشناسد گفت:مقابله با این تهدیدات نیازمند اقدامات مشترک، رزمایشهای تخصصی و تبادل اطلاعات و تجربه بین اعضای عضو است.
سرلشکر پاکپور افزود: برگزاری رزمایش سهند ۲۰۲۵ در همین راستا طراحی شده و هدف آن ارتقای توانمندی جمعی در مقابله با تهدیداتی که امنیت منطقهای و جهانی را هدف قرار داده است.
وی اظهار کرد:حضور گسترده و سطح بالای فرماندهان نظامی و امنیتی کشورهای عضو و غیرعضو این سازمان در این رزمایش نشانه محکم از تعامل، هم افزایی و اراده مشترک برای مقابله با تروریسم و افزایش پایداری امنیت در منطقه است.
فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران اظهار امیدواری کرد: این رزمایش مایه صلح، امنیت و آرامش برای تمامی دولتهای عضو سازمان همکاری شانگهای باشد.