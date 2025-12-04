فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی گفت:سپاه پاسداران در مواجهه مستقیم با تروریسم در سال‌های گذشته تجارب ارزشمندی به دست آورده و آماده است این تجارب را با اعضای کشور‌های سازمان شانگهای به اشتراک بگذارد.

سپاه پاسداران آماده ارائه تجارب مقابله با تروریسم به اعضای شانگهای است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، سرلشکر محمد پاکپور در مراسم افتتاحیه رزمایش مشترک ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵ در پیام ویدویی به این رزمایش خطاب به تیم‌های شرکت کننده در این رزمایش گفت:حضور شما در جمهوری اسلامی ایران و این رزمایش مایه افتخار و نشان‌دهنده عمق همکاری‌های راهبردی اعضای این سازمان است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران پس از عبور از دفاع مقدس ۱۲ روزه و با وجود همه فشار‌ها و تهدید‌ها با عزم ملی و نگاه راهبردی بر تقویت همکار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تمرکز کرده است.

فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران گفت:جایگاه ایران در سازمان همکاری شانگهای فعال، مسئولانه و مبتنی بر مشارکت سازنده در امنیت جمعی است.

سرلشکر پاکپور ادامه داد:مقامات عالی رتبه سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی با توجه به توانمندی‌های اثبات شده سپاه به ویژه نیروی زمینی سپاه پاسداران مسئولیت طراحی، برنامه ریزی و برگزاری این رزمایش را به این نیرو واگذار کرده‌اند.

وی یادآور شد: این رزمایش حاصل یک سال تلاش مستمر مسئولان، فرماندهان و یگان‌های عملیاتی است و امروز در بالاترین سطح آمادگی، تجربه و هماهنگی در میدان حضور دارند.

فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه تهدیدات تروریستی هیچ مرز و جغرافیایی نمی‌شناسد گفت:مقابله با این تهدیدات نیازمند اقدامات مشترک، رزمایش‌های تخصصی و تبادل اطلاعات و تجربه بین اعضای عضو است.

سرلشکر پاکپور افزود: برگزاری رزمایش سهند ۲۰۲۵ در همین راستا طراحی شده و هدف آن ارتقای توانمندی جمعی در مقابله با تهدیداتی که امنیت منطقه‌ای و جهانی را هدف قرار داده است.

وی اظهار کرد:حضور گسترده و سطح بالای فرماندهان نظامی و امنیتی کشور‌های عضو و غیرعضو این سازمان در این رزمایش نشانه محکم از تعامل، هم افزایی و اراده مشترک برای مقابله با تروریسم و افزایش پایداری امنیت در منطقه است.

فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران اظهار امیدواری کرد: این رزمایش مایه صلح، امنیت و آرامش برای تمامی دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای باشد.