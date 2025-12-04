حماس با صدور بیانه‌ای درباره گزارش سی ان ان مبنی بر دفن شهدای کمک‌های غذایی با بولدوزر توسط اسرائیل را نسل‌کشی روشمند خواند و خواستار پیگیری فوری این جنایت جنگی از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری شد.

گزارش سی ان ان، دلیل جدیدی از نسل کشی در غزه

گزارش سی ان ان، دلیل جدیدی از نسل کشی در غزه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه تلویزیونی المنار به نقل از بیانیه جنبش حماس، گزارش اخیر شبکه سی ان ان را سندی تکان‌دهنده دانست که نشان می‌دهد ارتش اسرائیل نه تنها مانع انتقال اجساد برخی از شهدای متقاضی دریافت کمک‌های غذایی شده، بلکه اقدام به دفن برخی از پیکر‌ها با بولدوزر کرده است.

حماس در این بیانیه تصریح کرد، این جنایت‌های ارتش رژیم صهیونیستی حوادث گذرا نیست، بلکه جنایت جنگی و تجاوز روشمندی است که در برابر چشمان جهانیان صورت می‌گیرد. گزارش سی ان ان ثابت می‌کند اشغالگران به عمد تحویل کمک‌ها را به دام‌های مرگ دسته جمعی تبدیل کرده بودند.

در ادامه، حماس در بیانیه خود به مجامع بین‌المللی اعلام کرد: از دادگاه بین المللی کیفری و دیوان بین المللی دادگستری می‌خواهیم این جنایات هولناک را پیگیری کنند تا سران رژیم اشغالگر برای این جنایت‌ها علیه ملت فلسطین بازخواست شوند.

حماس همچنین تأکید کرد که وقوع این جنایات در سایه «همدستی دولت آمریکا و برخی پایتخت‌های غربی» و کارشکنی آنها در مسیر تعقیب قضایی جنایتکاران جنگی و در صدر آنها بنیامین نتانیاهو صورت می‌گیرد.